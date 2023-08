L’usine Canadel, à Louiseville, use de créativité pour favoriser la rétention de ses employés et en attirer de nouveaux. Elle mise sur le bien-être de ses employés. Cette semaine, elle offre un camp de jour à leurs enfants.

C’est la semaine casse-tête pour de nombreux parents. Les camps de jours sont terminés et les classes ne reprennent que la semaine prochaine. Ce vide, qui laisse bien des parents désemparés, Canadel a décidé de le combler.

L’idée d’organiser d'offrir un camp de jour aux enfants de ses employés a germé il y a deux ou trois ans, selon le président-directeur général de l’entreprise, André Giguère. On a pensé prendre cette semaine-là pour la première édition. Pour répondre justement à ce besoin-là.

Sur le site extérieur de l’usine, de nombreuses structures gonflables multicolores sont déployées. Aujourd’hui, les enfants ont reçu la visite des pompiers de Louiseville.

On a une douzaine d'éducateurs, éducatrices, de 13 à 16 ans, et puis des adultes, des techniciennes de service de garde aussi qui viennent mettre de l'expérience dans l'équipe , énumère André Giguère.

Les enfants adorent ça. Ils sont brûlés le soir. Ça dort! Ça dort super bien. Même les éducateurs, éducatrices, se donnent énormément, puis ils ont de belles nuits de sommeil.

Ouvrir en mode plein écran Les enfants ont reçu la visite des pompiers au camps de jour. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Rodrigo Oliveira, le papa de Théo, confirme les dires du PDG . Théo veut être le premier arrivé, le dernier sorti, s’il pouvait coucher ici, il serait [heureux]. M. Oliveira explique que sa situation est particulière. En tant qu’immigrant, il n’a pas de famille sur qui compter. Ça nous aide énormément, sinon il va falloir diviser notre temps avec l’enfant. Soit qu’on donne le temps à la compagnie, soit qu’on donne le temps à l’enfant. On ne peut pas donner les deux en même temps. Ça nous aide énormément.

Publicité

Fredericky Labad confie que ce camp de jour l’a délesté d’un gros poids sur ses épaules. Des fois, c’est difficile de trouver du monde pour rester avec nos enfants, sinon, il faut jouer avec nos banques de vacances pour rester avec eux. Quand ils ont annoncé qu’on allait avoir cette opportunité, c’est vraiment comme un gros soulagement pour nous.

Il raconte que sa fille de dix ans est bien consciente des efforts de l’entreprise pour organiser de nombreuses activités tout au long de l’année. Elle lui dit : Je suis vraiment contente, papa, que tu travailles là-bas .

Le bien-être des employés

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, Canadel mise sur le bien-être et la bienveillance envers ses employés.

On a un médecin qui est allé à l'usine tous les mardis. Autant nos employés de bureau que nos employés d'usine peuvent bénéficier du médecin le mardi sur rendez-vous , mentionne André Giguère. Il ajoute que l’entreprise a élaboré une politique de télétravail et que les employés à l’usine bénéficient d’une semaine de travail plus courte. Leur quart de travail se termine à midi, tous les vendredis. Ils peuvent bénéficier d’une fin de semaine plus longue.

Mais assurément que le but c'est vraiment que les employés soient bien, que les employés aient du plaisir à travailler. D'être flexible autant que possible aussi pour les acclimater. On ne peut pas tout faire malheureusement, mais dans la mesure du possible, comme ce camp de jour, c'est des choses qu'on met en place pour la conciliation travail-famille, puis la bienveillance envers nos employés.

Au terme de ce premier camp de jour, l’entreprise fera un bilan pour déterminer si elle répétera l'expérience l’an prochain.

Avec les informations de Jeffrey Dupont