Des Étoiles de balle-molle, de mère en fille

De tous les championnats provinciaux de balle-molle présentés au Nouveau-Brunswick, en fin de semaine, celui présenté au terrain de Saint-Léonard, à Vallée-des-Rivières va sûrement retenir l'attention.

L'équipe locale, les Étoiles, va mettre en vedette de jeunes filles âgées de 6 à 9 ans dont la plupart des mères ont déjà défendu les couleurs de la région dans des tournois majeurs dans leur adolescence.

Le fil conducteur : l'entraîneur-chef, Patrick Thibault, qui en est à sa 40e saison à la tête d'équipes de balle-molle dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Il a dirigé les mères, il entraîne maintenant leurs filles.

Ça fait drôle, mais c'est très plaisant , dit Patrick Thibault.

Patrick Thibault.

Pourquoi continuer après 40 ans de loyaux services?

C'était des mères qui ont été de bonnes joueuses de balle, des filles passionnées. Puis elles veulent transmettre leur passion de la balle-molle à leurs enfants. Je leur ai fait une promesse que je vais continuer là-dedans. Je le fais.

La tradition d'excellence se poursuit avec ces enfants de la balle qui ont hâte de reprendre le flambeau lors du championnat provincial.

On a pratiqué fort, toute l'année. On est prête pour la fin de semaine , promet Chanelle Pelletier, une des lanceuses des Étoiles.

Chanelle Pelletier est une lanceuse des Étoiles.

Si on veut gagner , ajoute Émily Martin, il faut juste qu'on se concentre sur la boule et il ne faut pas qu'on regarde nulle part ailleurs. Même si les autres chantent, on les laisse faire et on se concentre sur le jeu.

Un été productif

Patrick Thibault a mis beaucoup d'accent sur la technique du lancer, le moulinet. Cet atout pourrait donner un avantage, en fin de semaine, mais aussi à long terme.

Les joueuses s'entraînaient au moins trois fois par semaine.

Pour nous, c'est une surprise cette année de voir qu'on a autant de jeunes lanceuses capables d'évoluer à ce niveau-là , explique-t-il.

En plus des entraînements, les Étoiles de Vallée-des-Rivières ont de quoi être confiantes. Elles ont remporté la médaille d'argent lors d'un important tournoi à Saint-Eustache, au Québec.

Shanie Levesque, qui évolue au premier but, était fière de son équipe, malgré la défaite en finale.

La raison du succès à Saint-Eustache?

La concentration, le travail d'équipe et la préparation , énumère la jeune athlète.

Émily Martin au bâton.

On a travaillé super fort pour faire ça. Mais, ce n’était pas une surprise! , ajoute Émily Martin.

Un legs important

Leurs mamans comprennent bien ce qu'elles vivent.

La mère d'Émily, Sindy Haché, a fait sa marque dans les années 1990 avec le programme des Étoiles.

En fait, la balle-molle lui a permis de s'intégrer à la communauté de Saint-Léonard.

J'étais en arrière, vraiment en arrière de tout le monde qui jouait déjà beaucoup. J'ai pratiqué aussi fort que les autres, probablement plus. Et je me suis rendue aux Jeux de l'Acadie. On a gagné, contre toute attente, la bannière, les grands honneurs, en 1994.

Par la suite, de 1996 à 2016, les Étoiles de l'école Grande-Rivière ont remporté le championnat interscolaire AA du Nouveau-Brunswick.

Mme Haché est maintenant présidente de l'association de balle-molle

Julie Gervais, mère d'Aurélie, a évolué sous les ordres de Patrick Thibault. Elle a joué et est devenue entraîneuse par la suite.

Partout où tu vas, tu nommes les Étoiles et les gens savent que c'est Sainte-Anne et Saint-Léonard. Et ils connaissent tous Pat.

Ces deux localités font maintenant partie de Vallée-des-Rivières et la balle-molle peut aider à donner une identité à la région.

Pas de pression

Malgré cet enthousiasme sur les succès d'antan, Patrick Thibault demeure calme. Il connaît la recette du succès. Le mentor sent que son équipe est prête pour le championnat en fin de semaine, malgré la nervosité.

Après tout, le championnat provincial a lieu sur son terrain... à la maison, comme on dit dans le monde de la balle.

C'est important de garder le concept du plaisir, le concept de jouer en équipe. On veut ressortir le meilleur de nos filles. Elles ont pratiqué fort. Mais, si on arrive [sur le terrain] juste pour viser la victoire, on ne sera pas bonnes avec ça.

Peyton Dubé

Cette philosophie plaît aux joueuses, dont Peyton Dubé.

Il nous montre plein de choses, il y va étape par étape et il est vraiment, vraiment patient , décrit la lanceuse qui évolue aussi au champ extérieur.

C'est un lien de confiance qui s'est établi entre Monsieur Pat , ses joueuses et ses anciennes protégées.

C'est donc prometteur pour les prochains jours... et les prochaines années.