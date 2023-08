La MRC de Manicouagan place beaucoup d'espoir de retombées économiques avec le projet de parc éolien près du poste aux Outardes, à près de 100 kilomètres au nord de Baie-Comeau.

La MRC , qui est partenaire dans le projet de parc éolien, se réjouit de l'intérêt de trois promoteurs pour l'appel d'offres d'Hydro-Québec lancé en mars dernier.

L'entreprise Hydroméga a levé la main, mais on attend encore l'annonce publique de deux autres entreprises.

Hydroméga est la première entreprise a avoir fait une séance d'information pour le projet d'éolienne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le préfet de la MRC de Manicouagan Marcel Furlong explique que la MRC pourrait tirer des revenus importants si elle détient en partie le projet.

Ça fait longtemps que les municipalités demandent au gouvernement du Québec d’agrandir l’assiette fiscale, de leur permettre d’aller chercher des revenus supplémentaires. Et avec les conditions qu’ils mettent actuellement pour les projets d’éoliennes, la participation des communautés locales […], c'est majeur comme source de revenus pour nous , relève Marcel Furlong.

Marcel Furlong est préfet de la MRC de Manicouagan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Hydroméga serait prêt à accorder 50 % aux partenaires communautaires. Selon l'entreprise, la communauté innue de Pessamit serait également un potentiel partenaire.

Le conseil des Innus n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Le parc éolien, s'il se concrétise, sera situé à environ 100 km au nord de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L'acceptabilité sociale parfois contestée

L’entreprise Hydroméga a annoncé lundi qu’elle suspendait son projet de parc éolien à Salaberry-de-Valleyfield à cause du trop court délai laissé par Hydro-Québec pour obtenir l'acceptabilité sociale.

M. Furlong, pour sa part, serait surpris d'avoir des problèmes avec l’acceptabilité sociale dans la Manicouagan, puisque le site où les éoliennes seront construites est déjà un secteur de développement d'hydro-électricité.

Les échéanciers, on trouvait ça serré au début, on trouve ça encore serré. Mais de là à dire que ça met en danger l’appel de proposition ou le dépôt de proposition, on ne croit pas. Parce que les trois promoteurs avec qui on travaille nous disent qu’eux autres vont être capables de déposer le 12 septembre.

Hydro-Québec a annoncé en mars dernier vouloir réaliser une dizaine de parcs éoliens au Québec pour une puissance totale de 1 500 mégawatts. Les promoteurs intéressés ont jusqu’au 12 septembre pour déposer leur soumission. Quatre mois plus tard, on connaîtra le promoteur privilégié.

Malgré les critiques, Hydro-Québec juge que l’échéancier est réaliste.

Une autre séance d’information devrait avoir lieu à Baie-Comeau avant la date de dépôt des soumissions.

D'après les informations de Camille Lacroix