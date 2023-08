On estime à 181 le nombre de propriétés partiellement ou totalement détruites par les incendies de forêt dans la vallée de l’Okanagan, ont annoncé les autorités mercredi, précisant que les résidents pourront bientôt vérifier l'état de leurs maisons en ligne.

Rassemblés lors d’un point de presse, mercredi matin, les chefs des pompiers de la région ont communiqué les derniers chiffres.

Les nouvelles données portent à 84 le nombre de propriétés endommagées à West Kelowna et dans la Première Nation de Westbank, et 90 dans la zone de North Westside. Certaines de ces propriétés comprennent plusieurs structures, comme le centre de villégiature Lake Okanagan Resort.

Les habitants de la ville voisine de Kelowna ont été informés un jour plus tôt que les structures de quatre propriétés avaient été détruites, tandis que trois maisons ont été détruites à Lake Country.

Le président du District régional du Centre de l’Okanagan, Loyal Wooldridge, a affirmé que les jours à venir seront difficiles pour les résidents des secteurs touchés par les feux, qui feront face aux pertes monumentales et entameront un deuil collectif.

Une plateforme en ligne pour vérifier l’état de sa maison

Les responsables du District régional du Centre de l’Okanagan ont annoncé la création d'un site web permettant aux résidents évacués de vérifier l'état de leurs résidences. Nous savons que la première question qu’ils ont, c’est : ''Est-ce que j’ai encore une maison?'' Et nous voulons qu’ils puissent avoir cette information le plus rapidement possible , explique la directrice administrative du District régional de Central Okanagan, Sally Ginter.

Les résidents pourront connaître l'état de leur résidence en entrant leur adresse dans un nouveau portail qui sera disponible sur le site web du District régional du Centre de l'Okanagan au cours de la journée de mercredi. Un soutien téléphonique sera aussi mis à leur disposition.

Dans un monde idéal, on préférerait pouvoir appeler chaque propriétaire individuellement et être avec eux lorsqu’ils reçoivent ce qui est probablement la pire nouvelle qu’ils ont reçue de toute leur vie , affirme Sally Ginter. Cette dernière justifie la stratégie de communication par le manque de contrôle des autorités sur l'information qui circule rapidement, à l'ère des médias sociaux.

Les autorités demandent aux évacués d’être patients

En attendant la levée progressive des avis d’évacuation dans la région, les pompiers et les autorités locales demandent aux résidents évacués de faire preuve de patience.

Je commence à manquer de sous-vêtements , sympathise le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, qui fait lui-même partie des résidents évacués. Je comprends ce que vous vivez.

Selon lui, les équipes doivent d'abord s'assurer que les routes et les propriétés ne présentent aucun danger et que le retour des résidents ne fera pas entrave aux efforts de lutte contre les incendies. Les pompiers veulent également s'assurer que les flammes ne reviendront pas dans les quartiers évacués.

Nous allons croiser la ligne d’arrivée, mais vous devez continuer à être patients avec nous.