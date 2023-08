L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (L'UTILE) souhaite développer un projet de logements à Sherbrooke.

Les élus municipaux ont pris connaissance mardi soir d'une lettre d'intention pour l'achat d'un terrain sur la rue Pacifique, près du lac des Nations.

L' UTILE est une entreprise d'économie sociale, dont la mission est de développer et de gérer des logements étudiants abordables. L'organisme n'est pas encore propriétaire du terrain, mais a souhaité soumettre son projet à la Ville pour avoir sa collaboration.

L'entreprise vise la construction de 75 unités de logement, dont certaines en colocation, pour loger au moins 150 étudiants.

Laurent Lévesque, directeur et cofondateur de l'organisme UTILE qui se consacre à développer et à gérer des projets de logements étudiants abordables (archives).

Le cofondateur et directeur général de l' UTILE, Laurent Levesque, soutient toutefois que le terrain vient avec des défis, comme la décontamination. On a l'habitude, c'est fréquent dans les terrains développables, balance-t-il.

C'est aussi un terrain qui n'est pas desservi en infrastructures.

On attend des réponses de la Ville pour savoir comment on peut optimiser le coût de brancher l'aqueduc et les égouts au reste des infrastructures municipales, donc ce sont les principaux défis , précise le cofondateur.

Il assure qu'il n'y aura pas d'enjeux de cohabitation. Par exemple, l' UTILE va s'assurer que des stationnements soient installés à même le terrain. C'est un beau site, on n'est pas à côté du quartier unifamilial, autour de l'université où on comprend qu'il y a des enjeux de cohabitation. C'est pour ça qu'on a voulu aller un peu plus loin vers le Nord même si c'est un peu plus loin du campus. On pense que ça va être un bon contexte urbain pour implanter du logement, ce dont Sherbrooke a clairement besoin , stipule M. Levesque.

La Ville de Sherbrooke ouverte à collaborer

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, salue ce nouveau projet.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin (archives)

Ce qui est bien avec les projets de l' UTILE, c'est que souvent, ce ne sont pas des contributions aussi grandes que pour d'autres projets auxquels on contribue également, donc ça fait partie des différentes choses qui vont être négociées, mais je pense que tout le monde accueille ça favorablement , expose la mairesse.

C'est sûr qu'il va y avoir une subvention ou une contribution de la Ville sous une forme ou une autre.