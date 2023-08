Des chercheurs veulent utiliser des données de géolocalisation pour contrer les surdoses

L’Université de Regina et l’organisme AIDS Programs South Saskatchewan (APSS) unissent leur force pour lutter contre les surdoses et la consommation de drogue dans la capitale provinciale. Grâce à un outil de géolocalisation de seringues usagées, les responsables de l’initiative espèrent parvenir à mieux cibler les services offerts à la communauté.

Ce nouveau projet se base sur les données disponibles via le site web ReportNeedles.ca, une plateforme mise en ligne en 2021 par APSS . Cette dernière permet aux citoyens de signaler à l’organisme le lieu et le moment où une seringue usagée est retrouvée dans la ville.

Depuis son lancement, 34 000 seringues ont pu être récupérées grâce à cet outil.

Or, tous ces signalements permettent également de déterminer les différentes zones faisant face à un problème de consommation de drogue dans la ville de Regina.

Les instigateurs du projet lancé ce mercredi espèrent utiliser cette information pour intervenir dans les différents points chauds de la ville.

Ouvrir en mode plein écran Une conférence de presse était organisée ce mercredi pour annoncer le lancement de ce projet. Photo : Radio-Canada / Matt Howard

Nous espérons parvenir à réduire le nombre de décès par surdose et encourager une utilisation plus sécuritaire des drogues par injections , explique le professeur adjoint à la Faculté de travail social de l’Université de Regina, Andrew Eaton.

Des formations sur la naloxone, un médicament qui agit rapidement pour renverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes, seront périodiquement offertes dans ces différents endroits de la ville. Ces séances d’informations seront offertes à tous les citoyens désirant y participer.

Des groupes de soutien seront également mis en place dans les zones identifiées par les responsables du projet.

Publicité

Ce dernier s’étalera sur une période de 2 ans, soit jusqu’en 2025.

Nous espérons que le grand public fréquentant ces espaces sera mieux équipé en naloxone pour offrir une aide et aider des personnes victimes d’une surdose , ajoute Andrew Eaton. Nous voulons que les personnes qui consomment des drogues et qui ne sont pas en mesure de se déplacer dans la ville puissent bénéficier d'un soutien communautaire, à la fois en ce qui concerne l'aide au revenu et à l'emploi, mais aussi pour d'autres questions pratiques.

Une fois le projet terminé, les responsables évalueront l'efficacité de leurs efforts. Si les conclusions sont positives, les responsables du projet partageront leurs résultats afin que les mêmes stratégies puissent être mises en place dans d'autres villes de la province.

Depuis le 1er août, 92 Saskatchewanais ont perdu la vie en raison d’une surdose en 2023. Par ailleurs, 199 autres décès sont soupçonnés d’avoir été causés par une surdose dans la province cette année.

Avec les informations de Coralie Hodgson