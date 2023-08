Festival Casse-Gueule : être artistiquement casse-cou

Pour une deuxième année, le Festival Casse-Gueule encourage ses artistes à prendre des risques, artistiquement parlant. Durant les trois jours du festival, des prestations d’art vivant, incluant notamment de la danse, du théâtre, de la musique et de la performance seront à voir… si vous l’osez!

Le Casse-Gueule, c’est comme une espèce de Jackass des arts , lance d'emblée Jade Gagnon, co-fondatrice et co-organisatrice du Casse-Gueule.

Le Festival Casse-Gueule est l’ultime carte blanche offerte aux artistes. Qu’il s’agisse d’une idée déjantée à essayer, d’une pratique à explorer qui n’appartient pas à une catégorie précise ou encore, d’une création hors discipline d’un artiste, le Casse-Gueule trouve une place à ces propositions.

On leur demande, aux artistes, ce qu’est leur fantasme artistique. C’est la qu’on va chercher la fibre de création et qu’on va chercher le risque dans la proposition artistique , décrit Catherine Lagacé McManiman, co-fondatrice du festival.

Né d’une démarche infructueuse d’avoir un festival Fringe à Québec, le Casse-Gueule est le concept original de Catherine Lagacé Mc Maniman, Jade Gagnon et Noémie Percy. S’inspirant du Fringe, elles encouragent la diversité, l’accessibilité et la liberté artistique, et y considèrent l’échec artistique sans tabou.

Avec leur concept de Casse-Gueule, les trois fondatrices souhaitent du coup s’éloigner du modèle habituel de diffusion d’événements culturels. C’est le pari qu’on prend. On veut mettre en lumière tous les aspects de la diffusion qui sont autres que la proposition artistique en soi, comme l’endroit, le contexte, le concept , raconte Catherine Lagacé Mc Maniman.

Une occasion incontournable

Cette opportunité était incontournable aux yeux de Rozenn Lecompte, chorégraphe et artiste en danse. Comme artiste de la relève, il n'y a pas d’espace de diffusion pour les gens comme nous. Ce sont des organisations comme ça qui font que notre travail puisse exister.

C’est le même son de cloche du côté de Lux, qui fait partie du collectif RAMEN. Le groupe qui fait habituellement dans la poésie proposera un projet de chorale.

Nous, c’est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quand on se fait offrir une carte blanche, on se dit enfin, on va pouvoir faire la chose qui est dans notre démarche, sans contrainte.

Pour public curieux

C’est une quinzaine de prestations au total qui seront présentées lors du Casse-Gueule. Ces démonstrations uniques prendront place dans des lieux inusités, dont le Garage Vallières et Nadeau et l'église Saint-Sauveur.

Le groupe de spectateurs, pouvant aller jusqu’à 50 personnes à la fois, se déplace donc d’un endroit à l’autre dans le quartier Saint-Sauveur pour y vivre les propositions.

T’as un sentiment d’appartenance qui se développe à travers ces gens-là [du public]. Ce n’est pas une soirée où tu as l’impression de regarder des choses super arides ou nichées ou underground. Il y a vraiment des performances ludiques.

Le Casse-Gueule invite le public curieux et courageux à participer à l’événement, qui se déroule à la Charpente des Fauves, du 24 au 27 août.