Une entente de principe conclue entre la Société manitobaine des alcools et ses employés

Après un peu plus d'un mois d'actions syndicales et de grève, la Société manitobaine des alcools et le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) sont arrivés à un accord préliminaire. Selon le MGEU, l'entente pourrait mettre fin à la grève si elle est acceptée par ses membres.

Les détails de l'entente de principe seront dévoilés aux 1400 employés que représente le syndicat lors de rencontres d'information jeudi et samedi, affirme le MGEU dans un communiqué publié mardi.

Les travailleurs voteront sur cette entente entre jeudi et samedi midi.

Le Syndicat dit qu'il est retourné à la table de négociation avec la Société manitobaine des alcools jeudi dernier. Il y a une semaine, un conciliateur a recommandé que les deux parties aient recours à un arbitrage contraignant, ce qu'a refusé le syndicat, qui cherchait à négocier une entente.

Le comité de négociation du MGEU recommande à ses membres d'accepter l'offre. L'accord est favorable à tous les travailleurs du secteur des boissons alcoolisées du MGEU , écrit ce dernier.

Les membres du syndicat sont en grève jusqu'à ce qu'une entente soit conclue , affirme une porte-parole du MGEU , Jodee Mason. En ce qui concerne le moment où les magasins pourraient rouvrir, elle répond : Cest une question pour l'employeur.

Depuis le mois de juillet, la société d'État et le syndicat sont en conflit dans le cadre des négociations entourant une nouvelle convention collective.

Les employés des magasins d'alcool gérés par la province représentés par le MGEU sont sans contrat depuis l'expiration de leur dernière convention collective, en mars 2022.

Les travailleurs ont déclenché une grève générale dans l'ensemble de la province le 8 août.

En juillet, dans sa dernière offre, la Société manitobaine des alcools et des loteries proposait une hausse de 2 % par année pendant quatre ans, avec une augmentation supplémentaire de 1 % pour la quatrième année de convention collective.

Le Syndicat demandait de son côté une hausse de plus de 3 % par an pendant 4 ans, pour se rapprocher de la hausse salariale accordée aux députés manitobains et pour faire face au coût de la vie.