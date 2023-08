La Corée du Nord a annoncé jeudi que sa deuxième tentative en trois mois pour mettre en orbite un satellite espion avait échoué et a promis de refaire un essai en octobre, après avoir trouvé la cause de l'échec, ont signalé les médias d'État du pays.

L'agence de presse de l'État nord-coréen a déclaré que le lancement du satellite s'était soldé par un échec en raison d'une erreur survenue au cours d'un vol en trois étapes de la fusée, citant l'agence aérospatiale du pays. Ce lancement a eu lieu trois jours après le début des exercices militaires annuels des armées américaine et sud-coréenne, que la Corée du Nord qualifie de répétition d'invasion.

Les phases 1 et 2 du vol de la fusée ont été normales, mais le lancement a échoué à cause d'une erreur dans le système de mise à feu d'urgence au cours de la troisième phase de vol , selon KCNA, l'Agence centrale de presse coréenne.

Mardi, les garde-côtes japonais ont déclaré que les autorités nord-coréennes les avaient informés d'un projet de lancement de satellite entre le 24 et le 30 août. Le porte-parole des garde-côtes, Hiromune Kikuchi, a déclaré que la notification ne précisait pas le type de satellite, mais qu'il pensait qu'il s'agirait d'un lancement similaire à celui effectué par la Corée du Nord fin mai.

Le 31 mai, une fusée nord-coréenne transportant un satellite espion a plongé dans la mer peu après son décollage, ce qui a mis un frein aux efforts déployés par le dirigeant Kim Jong-un pour mettre en place un système de surveillance basé dans l'espace afin de mieux contrôler les États-Unis et la Corée du Sud. L'armée sud-coréenne, au terme d'une opération complexe de 36 jours en mer, avait fini par récupérer des parties de la fusée et du satellite.

Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, participait à un test de missile intercontinental, le 13 juillet dernier. Photo : via reuters / L'Agence de presse nord-coréenne KCNA

Un véhicule de lancement spatial

L'état-major interarmées de la Corée du Sud a déclaré dans un communiqué que ce lancement concernait ce que le Nord a appelé un véhicule de lancement spatial .

La Corée du Sud a détecté la fusée au-dessus des eaux internationales au large de la côte ouest de la péninsule coréenne après son décollage dans la zone nord-ouest de Tongchang-ri, à 3 h 50 du matin. C'est là que se trouve le principal centre de lancement spatial de la Corée du Nord.

L'armée sud-coréenne a déclaré avoir renforcé son dispositif de surveillance et être en étroite coordination avec les États-Unis. Ce que la Corée du Nord prétend être un lancement de fusée spatiale est une violation flagrante des résolutions de l’ ONU , a-t-elle ajouté.

Exercices américains et sud-coréens

L'agence de presse officielle de la Corée du Nord, Korean Central News Agency, a aussi déclaré que les exercices américains et sud-coréens, récemment intensifiés dans le cadre d'un cycle d'affrontements qui durent depuis 11 jours, augmentent le risque d'une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne. Elle a aussi affirmé que la situation actuelle obligeait la Corée du Nord à prendre des mesures offensives et écrasantes , sans donner plus de détails.

La semaine dernière, l'agence d'espionnage sud-coréenne a déclaré aux législateurs qu'elle avait repéré des signes indiquant que la Corée du Nord se préparait à effectuer des essais de missiles balistiques intercontinentaux et d'autres armes provocatrices.

Le tir a d'ailleurs eu lieu quelques jours après que les dirigeants américain, sud-coréen et japonais ont tenu un sommet aux États-Unis, avec les menaces nucléaires de la Corée du Nord à l'ordre du jour.

Tentatives échouées

Des militaires sud-coréens repêchent ce qu'ils estiment être les débris d'un engin spatial lancé par la Corée du Nord fin mai dernier, qui s'était échoué après le décollage. (Photo d'archives) Photo : AP

Après la première tentative de lancement, la Corée du Nord a reconnu l'échec avec une rapidité inhabituelle, déclarant que sa fusée Chollima-1, récemment mise au point, avait perdu sa poussée entre les étages de lancement et s'était abîmée en mer.

Les dirigeants du parti au pouvoir en Corée du Nord ont qualifié l'échec du lancement de grave revers dans les efforts déployés par le pays pour renforcer ses capacités militaires dans un contexte de tensions avec ses rivaux.

L'armée sud-coréenne a récupéré une partie des débris après l'échec du lancement et a déclaré début juillet que le satellite nord-coréen n'était pas assez avancé pour effectuer une reconnaissance militaire.

La Corée du Sud, les États-Unis et d'autres pays ont toujours condamné le lancement effectué en mai pour avoir accru les tensions et violé les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant à la Corée du Nord d'utiliser la technologie des missiles balistiques.

Série de démonstrations militaires

Depuis le début de l'année 2022, la Corée du Nord a procédé à une centaine de tirs d'essai de missiles dans le cadre d'une série torride de démonstrations militaires.

La Corée du Nord affirme que ses essais d'armes s'inscrivent dans le cadre d'efforts visant à renforcer sa dissuasion nucléaire afin de contrer les menaces militaires croissantes dirigées par les États-Unis. Toutefois, de nombreux experts estiment que la Corée du Nord cherche à moderniser son arsenal afin de renforcer son influence et d'obtenir de plus grandes concessions dans le cadre de ses futures relations diplomatiques avec les États-Unis.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en train d'inspecter des ogives nucléaires dans un lieu non divulgué. Photo : Reuters / KRT

Programme de développement spatial pacifique

La Corée du Nord avait réussi à mettre en orbite son premier satellite en 2012, et le second en 2016. Elle note qu'il s'agissait de satellites d'observation de la Terre lancés dans le cadre de son programme de développement spatial pacifique, mais de nombreux experts étrangers pensent qu'ils ont été mis au point pour espionner ses rivaux.

Selon les observateurs, rien ne prouve que les deux satellites aient transmis des images à Pyongyang. Ces lancements de satellites sont cependant toujours considérés comme ayant amélioré la technologie des missiles à longue portée de la Corée du Nord.

Depuis 2017, la Corée du Nord a effectué une série d'essais de missiles balistiques intercontinentaux, démontrant sa capacité potentielle à envoyer des missiles n'importe où sur le territoire continental des États-Unis. Cependant, les experts affirment que la Corée du Nord doit encore franchir certains obstacles technologiques avant d'obtenir des missiles nucléaires fonctionnels, comme la fabrication d'ogives suffisamment petites pour être montées sur des missiles et la garantie que ces ogives résisteront aux conditions de la rentrée atmosphérique.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé des sanctions économiques à la Corée du Nord pour ses lancements de satellites au cours des années précédentes, les considérant comme des couvertures pour des essais de missiles balistiques à longue portée.

Toutefois, il n'est pas parvenu à adopter de nouvelles sanctions en raison de l'opposition de la Russie et de la Chine, membres permanents du Conseil qui disposent d'un droit de veto, soulignant ainsi un fossé qui s'est creusé à la suite de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.