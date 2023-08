Bernard Cloutier était sur le point de finir une randonnée de trois semaines en solitaire dans le parc provincial Cathedral quand il a été pris au piège par l'incendie de Crater Creek. Heureusement, il s’en est sorti sain et sauf.

Bernard Cloutier affirme qu’il a pris conscience du danger quand il a vu le brasier à l’horizon.

J’ai vu cet énorme panache de fumée, comme un cumulus, mais c’était à 5000 pieds de hauteur : tout était devenu sombre, et le nuage est devenu orange , raconte le randonneur d’expérience.

En regardant le ciel, j’ai vu le feu. Il était tout près de moi, à moins de quelques centaines de mètres, derrière une crête de montagne.

C’était clair pour moi que j’étais en danger grave et imminent de devenir du bacon pour les ours , raconte-t-il.

Le feu de forêt de Crater Creek, qui est le résultat de deux brasiers qui se sont agglutinés, s’étendait sur 440 kilomètres carrés jeudi après-midi.

Bernard Cloutier a attendu pendant près de 30 heures avant d’être secouru par des bénévoles de l’équipe Penticton Search and Rescue (PSAR).

Bernard Cloutier est très satisfait des services de l’équipe durant cette horrible expérience .

Ces gens, ce sont des bénévoles et ils font leur travail dans les coulisses. Personne ne sait ce qu’ils font, mais quand on fait appel à eux, ils font une énorme différence dans la vie de quelqu’un , dit-il.

Le vice-président des opérations du PSAR , Ron Berlie, dit que les secouristes de son équipe ont été contactés pour évacuer Bernard Cloutier mercredi matin.

Pour se rendre à lui, il fallait traverser une zone qui a été touchée par l’incendie et, inversement, il ne pouvait quitter [l'endroit], car la voie de sortie avait aussi été touchée , explique-t-il, ajoutant que le randonneur a été très coopératif avec l’équipe de secours.

Un rêve qui a tourné au cauchemar

Bernard Cloutier voulait réaliser un de ses rêves de vie en effectuant 21 jours de randonnée dans le parc Cathedral.

Il avait déjà fait des randonnées de 14 jours et de 16 jours dans le même parc en 2021 et en 2022, pour se préparer à celui-ci.

Cette randonnée était très spéciale, car j’étais sur le point de me surpasser en dépassant 20 jours de randonnée , affirme-t-il, ajoutant qu’il était à 11 kilomètres de sa voiture quand il a aperçu la fumée à proximité.

Il précise qu’il a immédiatement contacté BC Parks avec son téléphone satellite.

Ouvrir en mode plein écran L'incendie de Crater Creek brûle non loin de Keremeos. Photo : Marcel Begemann

Bernard Cloutier venait tout juste de descendre de la montagne Lakeview. Si je remontais n’importe où dans ce secteur, [c']était l’équivalent d’une peine de mort, car dès que le vent aurait tourné, la zone complète aurait été recouverte de flammes , ajoute-t-il.

Rescapé à minuit moins une

Le randonneur précise que les manœuvres depuis l’hélicoptère ont représenté un vrai défi pour l’équipe à bord, durant les premiers essais, en raison du vent.

L’hélicoptère a quitté les lieux, et c’était très désespérant , raconte Bernard Cloutier. J’étais à quelques minutes du feu.

Je me suis dit : "Si tu ne le fais pas là, il n’y aura peut-être pas de lendemain pour toi" et je devais faire confiance à ces gens.

Après deux premiers essais infructueux, l’hélicoptère est revenu et a largué un morceau de papier lui indiquant de se déplacer vers le nord de la piste. Deux secouristes l’ont rejoint pour le guider vers l’endroit où l'hélicoptère l’attendait dans une clairière.

Ouvrir en mode plein écran L'hélicoptère a largué une note indiquant à Bernard Cloutier de se diriger vers le nord de la piste et que des secouristes le rencontreront à cet endroit. Photo : Bernard Cloutier

Bernard Cloutier constate à quel point il a été chanceux, étant donné la vitesse à laquelle le feu progressait. Quelques heures après mon sauvetage, le feu a traversé et a dépassé la zone où je me situais, et le brasier a quadruplé de taille en quelques heures , précise le rescapé.

Ron Berlie conseille à n’importe quelle personne qui prévoit de se diriger vers l’arrière-pays de se préparer à ces situations. Ce qui est très important dans ce cas, c’est qu’il a suivi les consignes du PSAR : même s’il n'avait pas envie d’aller vers le nord, c’était l’issue la plus rapide pour être sauvé , affirme-t-il.

Il ajoute que les opérations de secours sont sans frais en Colombie-Britannique. Beaucoup de gens repoussent le moment où ils appellent à l’aide, car ils croient qu’ils vont devoir débourser de l'argent pour le service, mais il n’y a pas de frais pour ça dans cette province.

