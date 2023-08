Des carrossiers aimeraient que les assureurs se chargent des voitures de prêt

Des carrossiers dénoncent d'avoir à fournir à leurs frais les voitures de prêt aux clients référés par les compagnies d'assurances.

Au Québec, comme les carrossiers ont souvent la responsabilité de fournir la voiture de service aux clients qui leur sont recommandés par les assureurs, la situation devient lourde financièrement à porter pour ces entrepreneurs.

Le problème est d’autant plus aigu dans le contexte actuel, alors que les délais d'approvisionnement en pièces de rechange sont demeurés longs au sortir de la pandémie.

Comme pour plusieurs carrossiers au Québec, le franchisé Carstar de Jonquière peut attendre jusqu'à cinq mois avant d'obtenir des pièces de remplacement pour une voiture accidentée.

Au moment où il y a un accident et qu'il vient nous rencontrer, il n'a pas de [voiture de] courtoisie immédiatement parce que si son véhicule peut rouler, il va repartir avec. Par contre, si le véhicule arrive par remorque, il est non carrossable, il doit être pris en charge et là on lui prête une courtoisie , a expliqué Hélène Lemieux, contrôleuse au Carstar de Jonquière.

Selon les termes des contrats, l'assureur doit fournir une voiture de service à son assuré. Il n'est alors pas rare que les compagnies d'assurance se tournent vers leurs carrossiers partenaires, comme Carstar, pour le prêt d’un véhicule. Ceux-ci doivent donc fournir un véhicule pour la durée des réparations, bien souvent, à leurs frais.

Les voitures nous appartiennent. L'entretien, l'usure des pneus, ces choses-là, c'est nous qui entretenons le véhicule à nos frais , a précisé Rock Blackburn, propriétaire du centre de carrosserie.

Cette façon de faire amène de lourds frais pour les entreprises, encore plus en cas de pépin.

Ça représente des pertes financières pour nous. Ça, c'est sans compter lorsqu'un assuré [détruit] notre véhicule de courtoisie. Après ça, c'est notre compagnie d'assurance qui doit payer le véhicule et non l'assurance de l'assuré , a enchaîné Hélène Lemieux.

Une situation décriée

La situation est décriée par la Corporation des carrossiers professionnels du Québec (CCPQ) qui juge que les assureurs profitent de leur pouvoir de référencement de clientèle pour imposer leurs conditions.

C'est très complexe comme industrie. Alors le carrossier qui refuse une réparation s'expose et il prend le risque de se faire mettre en punition par l'assureur , a illustré Michel Bourbeau, chef de la direction de la CCPQ .

Autant du côté de la CCPQ que de la succursale de Carstar de Jonquière, une meilleure contribution des compagnies d'assurance serait souhaitée, spécialement en période où les prêts de voiture de prêt peuvent s’étirer sur plusieurs semaines.

Que l'assureur prenne la courtoisie en charge. Ça nous éviterait d'avoir une flotte, d'entretenir une flotte et de payer des assurances plus élevées quand il arrive un incident , a conclu Rock Blackburn.

Contacté par courriel, un représentant du Bureau d'assurance du Canada (BAC) a précisé que l’organisme n'interviendra pas dans le différend puisqu'il s'agit d'ententes privées qui diffèrent selon l'assureur et l'entreprise de carrossage.

D’après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque