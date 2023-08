Près de 1000 postes d’enseignant à pourvoir dans la région de Québec

La pénurie d’enseignants n’épargne pas la grande région de Québec. À moins d’une semaine de la rentrée des classes, il manque 952 enseignants dans les écoles de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Selon les plus récentes données du ministère de l’Éducation, c’est dans les établissements de la Rive-Sud où on retrouve le plus grand nombre de postes vacants.

Les écoles des quatre centres de services scolaires situés sur le territoire de Chaudière-Appalaches accusent un manque à gagner de 552 enseignants. Plus de 100 postes réguliers à temps plein n’ont toujours pas trouvé preneurs.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Dans les seuls établissements du Centre de services scolaire Beauce-Etchemin, 377 postes sont à pourvoir.

Publicité

Sur les 72 centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) du Québec, le CSS de Beauce-Etchemin se classe sixième au chapitre du nombre de postes d’enseignant vacants.

400 postes vacants sur la Rive-Nord

À Québec et dans les environs, il manque à l’heure actuelle 400 enseignants, dont 136 au CSS de la Capitale-Nationale et 132 au CSS des Découvreurs. Sur les 400 postes vacants, on dénombre 67 postes réguliers à temps plein.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

À noter que le ministère de l’Éducation invite la population à interpréter avec une grande prudence les données sur les postes à pourvoir étant donné qu’elles évoluent de façon quotidienne .

De plus, avant la rentrée scolaire, considérant notamment que les séances d’affectation ne sont pas terminées, un poste à pourvoir ne signifie pas systématiquement qu’il manque une enseignante ou un enseignant. D’ailleurs, la tendance des années antérieures démontre que le nombre de postes à pourvoir diminue jusqu’à la rentrée , peut-on lire dans le document intitulé Résultats de la collecte sur les postes à pourvoir du personnel enseignant.

Publicité

Un défi considérable

Mercredi, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a fait le point sur la pénurie de personnel qui touche le personnel enseignant au Québec. Il a indiqué qu’il manque désormais 8558 enseignants, soit 1859 à temps plein et 6699 à temps partiel.

M. Drainville a reconnu que le réseau était face à un défi considérable et pour lequel il n’y a pas de solution magique . Le ministre a invité les détenteurs d’un baccalauréat dans une matière enseignée à l’école à postuler à un emploi d’enseignant sans brevet.

Ouvrir en mode plein écran Bernard Drainville a indiqué mercredi qu'il manquait en ce moment 8558 enseignants au Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Si vous avez la piqûre de l'enseignement, mon objectif, c'est de vous amener dans un programme de 30 crédits qui va vous donner la base pour la pédagogie en classe et qui va vous permettre de devenir enseignant avec brevet, donc légalement qualifié. Donc, si vous vous interrogez sur la suite de votre vie professionnelle, ça vous tente d'essayer l'enseignement, ça pourrait être pour vous , a déclaré le ministre lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Pas de pénalité

Il a également réitéré son appel aux enseignants retraités en leur rappelant les incitatifs mis en place pour favoriser leur retour partiel au travail.

Tu es enseignante retraitée, tu reviens faire de la suppléance. Au lieu de te payer 230 $ par jour, ça te donne 460 $ par jour, le double, sans pénalité pour ton régime de retraite puis sans obligation de cotiser non plus à ton régime de retraite. On en a amené 3000 comme ça l'année passée. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus cette année? Je l'espère , a lancé Bernard Drainville.

Avec la collaboration d’Audrey Paris