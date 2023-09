Ouvert ou fermé pour la fête du Travail?

Pour la fête du Travail, nombreux seront les établissements fermés lundi. Voici un petit guide pour éviter de se faire surprendre.

Les magasins, les dépanneurs et les épiceries d’une superficie supérieure à 375 m2 sont fermés.

Cependant, les commerces de détail et les établissements d’alimentation d’une superficie de 375 m2 ou moins sont ouverts pendant la journée.

Pour ce qui est du service de transport en commun, à Québec, les autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) circulent dans les rues de la ville, mais selon l’horaire du dimanche.

À Lévis, les autobus du Réseau de transport de Lévis (RTL) roulent également selon l’horaire du dimanche.

À Québec, les bibliothèques Collège-des-Jésuites, Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement, Romain-Langlois et celle du centre récréatif Saint-Roch sont ouvertes.

Toutes les autres sont fermées.

Toutes les bibliothèques de Lévis sont fermées.

À Québec, la collecte des ordures et des matières recyclables est maintenue selon l’horaire habituel. Les écocentres sont également ouverts, selon l’horaire d’été.

À Québec, les stationnements sont gratuits pour la journée, sauf celui situé dans la rue de la Maréchaussée.

Toutefois, les stationnements situés sur les rues dans le parc des Champs-de-Bataille, incluant la rue De Bernières et l’avenue Taché, demeurent payants puisqu’ils ne sont pas sous la juridiction de la Ville de Québec.

Les bureaux administratifs, comme Poste Canada ou encore la SAAQ , sont fermés. Les établissements financiers sont également en congé.

Les services essentiels et les urgences sont évidemment maintenus. Pour toute urgence, composez le 911 en tout temps. Pour une urgence concernant les réseaux d’aqueduc et d’égout, l’éclairage des rues ou l’état de la chaussée, composez le 311 et faites l’option 1.