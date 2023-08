Des entreprises et des organismes moins visibles en raison du blocage de Meta

Si le blocage des nouvelles canadiennes sur les plateformes de Meta a des conséquences pour les médias, il en a également sur les entreprises et organismes qui perdent en visibilité.

À sa sortie dans les succursales de la SAQ de la région, il y a près de deux mois, le vin B Sauvage, fait à partir de bleuets de la région, a attisé la curiosité des médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Kim Massie, la directrice des ventes et du marketing de La Fabrique 1870, explique qu'un article qu'elle a partagé au sujet de son vin au bleuet est resté disponible sur Facebook durant quatre heures. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

On a été chanceux parce qu’on a passé plusieurs entrevues dans des médias locaux , explique Kim Massie, qui a lancé la boisson alcoolisée avec son conjoint. Elle a tout de suite voulu relayer ces contenus sur les médias sociaux, à partir de ses comptes personnels et professionnels.

Au début, moi, personnellement, j’étais capable de partager , se souvient l’entrepreneure. Mais des collègues lui disaient qu’ils n’étaient pas à même de le faire de leur côté.

J’étais comme "hein, c’est bizarre! Je suis capable de partager". J’allais voir des membres de la famille, eux aussi étaient capables de partager. Mais en l’espace de quatre heures, tout a disparu. C’était indiqué : "Ce contenu est non disponible" , raconte la propriétaire de La Fabrique 1870, située à Saint-Félicien.

Même situation du côté de la Société d’histoire Domaine-du-Roy, qui a récemment voulu diffuser un reportage de Radio-Canada à son sujet sur sa page Facebook. L’organisme à but non lucratif, dont l'objectif est de faire rayonner l'histoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a choisi de dénoncer la situation dans une publication sur cette plateforme.

D’une certaine manière, ça nous bloque une certaine visibilité. Quand les médias nous approchent, ça nous apporte une visibilité, ça nous fait connaître.

Le directeur général de la Société d'histoire Domaine-du-Roy, Maxime Lamontagne, dénonce le blocage de Meta. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Souvent, c'est le premier contact avec notre clientèle finalement. Ils nous découvrent via la page Facebook et là ils veulent en savoir plus , souligne Maxime Lamontagne.

Comme Kim Massie, il souhaite récupérer la tribune qu’il a perdue sur les réseaux sociaux. Il demande au gouvernement de Justin Trudeau de s’entendre rapidement avec le géant Meta, qui a décidé de bloquer les nouvelles des médias en réaction à la Loi sur les nouvelles en ligne.

D'après un reportage de Marie-Michèle Bourassa