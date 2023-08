Alors que les incendies persistent dans les Territoires du Nord-Ouest, les élèves déplacés pourront faire leur rentrée scolaire dans des écoles situées dans les provinces où ils ont été évacués.

Environ 30 000 personnes des T.N.-O. ont été déplacées en raison des feux de forêt jusqu’à présent.

Sur la base du nombre d'inscriptions recensées pour l'année scolaire de 2022-2023, le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des T.N.-O. estime qu'environ 6200 élèves sont touchés par le retard de la rentrée scolaire.

Cela inclut près de 250 élèves de la prématernelle à la 12e année sous la responsabilité de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO).

Les élèves des deux écoles francophones de Hay River et Yellowknife se trouvent majoritairement en Alberta actuellement, indique Yvonne Careen, directrice générale de la CSFTNO , en ajoutant que les autres sont répartis au Yukon, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba.

Le Conseil des écoles fransaskoises de la Saskatchewan, le conseil scolaire FrancoSud de Calgary en Alberta et la Division scolaire franco-manitobaine au Manitoba ont notamment confirmé qu'ils invitent les élèves évacués qui le souhaitent à se joindre à leurs classes pour donner le coup d'envoi de l'année scolaire.

C'est une mesure temporaire qui offre aux parents et aux élèves l'option de vivre une autre situation scolaire dans une école de la minorité [francophone] , explique Yvonne Careen. Dans la mesure du possible, c’est aussi de retourner à la vie normale pour la famille, pour les parents et pour les enfants.

La rentrée scolaire en Alberta

La Ville de Calgary a annoncé mercredi que 2707 personnes évacuées des T.N.-O. , dont 450 enfants, se trouvent dans la métropole.

Lyne Bacon, directrice générale adjointe des ressources humaines pour FrancoSud, souligne que les enfants de familles affectées par les feux de forêt sont les bienvenus dans les 15 écoles du conseil scolaire.

Ouvrir en mode plein écran Lyne Bacon, directrice générale adjointe des ressources humaines pour FrancoSud, indique que les familles qui ont été évacuées peuvent inscrire leurs enfants avec une des 15 écoles du conseil scolaire francophone de Calgary. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

Toutes les informations nécessaires aux parents pour inscrire leurs enfants sont disponibles sur le site du conseil scolaire FrancoSud. Ils sont également invités à contacter directement le conseil scolaire ou à se présenter à l'une de ses écoles afin d'obtenir de l'aide pour compléter les démarches.

On sait que les gens n'ont peut-être pas les outils électroniques en leur possession, on sait qu’ils sont dans un temps stressant où il y a beaucoup d’anxiété , remarque Lyne Bacon. Donc l’idée c’est de simplifier le processus et de les accueillir le plus rapidement possible.

Par voie de communiqué, le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) a dit être en conversation avec la CSFTNO afin d'offrir la possibilité d'accueillir les élèves francophones dans les écoles d'Edmonton et des régions desservies par le CSCN, et ce, dès la rentrée scolaire.

Quant aux commissions scolaires anglophones, le Calgary Catholic School District (CCSD) dit être en contact avec l'Agence de gestion des urgences de Calgary.

Nous explorons actuellement les moyens par lesquels nous pouvons soutenir les élèves d'âge scolaire qui pourraient résider temporairement dans notre ville , peut-on lire dans une déclaration envoyée par le CCSD à Radio-Canada.

La Commission des écoles publiques de Calgary (CBE) et le Conseil scolaire public d’Edmonton (EPSB) ont déclaré suivre la situation de près afin de s’adapter si nécessaire.