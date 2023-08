La Fonderie Horne dresse le bilan d’un an de travaux de modernisation AERIS

La Fonderie Horne a dressé mercredi le bilan de sa première année de travaux réalisés dans le cadre de son plan de réduction des émissions atmosphériques.

Ce plan inclut le projet de modernisation AERIS, dont la mise en service est prévue en 2027, et qui doit permettre la réduction des émissions à la source par l’entremise d’une amélioration du procédé de fonte du cuivre.

Des travaux de remblai et de pavage de voies de circulation ont notamment été effectués durant la dernière année, afin de préparer la construction des nouvelles sections de l’usine.

Rappelons que le projet AERIS comprend trois sous-projets, à savoir PHÉNIX, qui prévoit une refonte des procédés de transformation, ECCO, qui consiste en une nouvelle roue de coulée et R3, qui prévoit l’ajout de nouveaux dépoussiéreurs plus performants.

La Fonderie Horne présente l'emplacement de ses projets, derrière ses installations actuelles, dans son bilan du plan de réduction des émissions atmosphériques et première moyenne trimestrielle en arsenic. Photo : Gracieuseté : Fonderie Horne

L’objectif de 65 ng/m3 d'arsenic dans l'air

Les représentants de la Fonderie ont également présenté les plus récents résultats concernant les concentrations en arsenic dans l’air ambiant enregistrées à la station légale.

Ainsi, lors du premier trimestre 2023, soit à partir de l’entrée en vigueur de la plus récente autorisation ministérielle, le 16 mars, jusqu’au 16 juin, la moyenne de concentration en arsenic mesurée a été de 74,6 ng/m3.

Ces données ne prennent donc pas en considération la journée du 7 mars, où un emportement de poussière a mené à une moyenne quotidienne avoisinant les 1200 ng/m3 d'arsenic.

La directrice environnement pour la filière cuivre chez Glencore, Marie-Élise Viger, assure que des mesures ont depuis été mises en place afin de s’assurer qu’un tel événement ne se reproduise pas, notamment en procédant au capage des matériaux et à la construction d’un nouveau dôme.

Difficile d’aller plus vite

Guillaume Dion considère que les travaux avancent bien. (archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Selon le directeur des projets majeurs et développements technique chez Glencore Fonderie Horne, Guillaume Dion, l’entreprise est en voie d’atteindre les différents objectifs de réduction d’émissions fixés dans la plus récente autorisation ministérielle, mais il sera difficile d’aller plus vite.

Tous les efforts sont déployés pour accélérer le plus possible tous les différents projets qu’on a à construire. C’est sûr que du côté du projet AERIS, la modernisation et l’ampleur des travaux sont tout autres. Ce sera difficile de livrer plus vite que l’échéancier, déjà agressif, qu’on a commis. Par contre, le bilan qu’on peut faire après un an, c’est qu’on est en ligne avec nos objectifs , assure-t-il.

En attendant la mise en service du projet AERIS en 2027, la Fonderie Horne a mis en place plusieurs projets transitoires afin d'accélérer la réduction des émissions.

L'un des quatre dépoussiéreurs installés afin de capter et traiter les poussières dans l'air ambiant Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Parmi eux figure notamment l'ajout de quatre dépoussiéreurs.