Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador offre des primes aux éducateurs qui veulent travailler dans les garderies et centres de la petite enfance francophones de la province.

Le montant annuel de 5178 dollars sera désormais attribué aux éducatrices et éducateurs certifiés qui travailleront dans un centre de garderie francophone licencié de la province.

Cela fait partie du plan de 347 millions de dollars que déploie le gouvernement provincial pour la création de garderies et l’embauche de personnel spécialisé pour y travailler.

Karina Lamontagne, qui est coordonnatrice des services d’appui aux familles au Centre petite enfance et famille Les P’tits Cerfs-Volants, situé à Saint-Jean, reconnaît que les garderies francophones ont des défis supplémentaires.

On a une communauté francophone qui est étendue. Saint-Jean, la côte ouest de Terre-Neuve. On a Labrador City, Goose Bay , a-t-elle expliqué mercredi, après l’annonce faite par Krista Howell, la ministre de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador.

Trouver des éducatrices francophones n’est pas toujours évident, a rappelé Mme Lamontagne.

Au niveau du recrutement et de la rétention, c'est un petit peu plus difficile , note-t-elle. On se doit, nous autres, d'être capables de les attirer dans notre province pour venir travailler dans nos services .

« Une bouffée d'oxygène » pour les centres francophones

La présidente du Centre petite enfance et famille Les P’tits Cerfs-Volants, Daria Gallardi, a qualifié l’investissement de la province de grande avancée .

C'est une bouffée d'oxygène que cette prime va donner à nos éducateurs et à notre organisme qui au final bénéficiera aussi au développement de notre communauté , a déclaré mercredi Mme Gallardi dans un communiqué.

Le centre se décrit comme le seul organisme francophone licencié de Terre-Neuve-et-Labrador qui représente les francophones dans le domaine de la petite enfance.

L’organisme revendiquait une telle chose auprès du gouvernement afin de maintenir et hausser le nombre de places de garderies francophones dans la province.

Avec des renseignements de Kyle Mooney