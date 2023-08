Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, presse Justin Trudeau de convoquer immédiatement les députés à Ottawa afin de s'attaquer à la crise du logement.

La session parlementaire doit débuter à la Chambre des communes dès le 18 septembre, mais le chef conservateur exige que les travaux reprennent dès demain [jeudi] .

Justin Trudeau, vous avez doublé le coût des logements depuis huit ans. Les vacances, ça se termine maintenant , a lancé mercredi Pierre Poilievre dans le foyer de la Chambre des communes.

Au terme d'une retraite qui mettait l'accent sur le logement et l'augmentation du coût de la vie, le gouvernement Trudeau a promis des actions concrètes, mais n'a fait aucune annonce ni pris aucun engagement, ce qu'a furieusement dénoncé M. Poilievre.

Après trois jours des grands "photo-up" et beaucoup de discours, qu'est-ce qu'on a? Quelle solution a été présentée pour renverser les politiques libérales qui ont causé cette crise? Zéro. Aucun échéancier, aucun plan pour renverser la crise Trudeau dans le logement.

À moins d’agir rapidement, on aura une crise humanitaire dans quelques années avec des gens dans la rue de classe moyenne , estime-t-il.

M. Poilievre crie sur tous les toits que de jeunes adultes n'ont d'autre choix que de vivre dans le sous-sol de leurs parents. C'est maintenant le jeune de 35 ans et sa mère qui ont peur de perdre leur maison et de devoir vivre dans une tente, a-t-il dit. C'est du jamais vu, au moins depuis la grande dépression des années 30.

En conférence de presse à Charlottetown, la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard, le premier ministre Justin Trudeau a reproché au chef conservateur d'attiser la colère.

Les choix au niveau du leadership, c'est ou bien on amplifie cette anxiété, cette colère, comme le font les conservateurs, ou bien on met de l'avant des solutions, on se retrousse les manches, on se met au travail, on continue de travailler pour résoudre ces défis-là.