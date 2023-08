La FQM en tournée en Outaouais pour discuter d’enjeux locaux

Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, était en tournée en Outaouais, mardi et mercredi, pour constater les réalités de la région. Une visite mise à profit pour discuter des dossiers d’actualité régionale avec les élus locaux.

Ce sont vraiment des rencontres pour voir ce qui se passe sur le terrain, parler des problématiques qu'on a au provincial et de voir si ce sont des problématiques qui les touchent , a indiqué Jacques Demers qui est aussi maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC Memphrémagog.

Il affirme que les conversations étaient essentiellement axées autour des enjeux municipaux comme l'accès à internet, la couverture du réseau cellulaire, le patrimoine, les services d’urgence et les voiries locales.

Il y a également eu des échanges au niveau des pompiers afin de voir de quelle façon on peut fonctionner pour être certain d'avoir des temps de réponse qui sont corrects , a ajouté le président de la FQM .

Même s'il retrouve beaucoup de dossiers similaires d'une région à une autre, Jacques Demers affirme avoir particulièrement apprécié l'idée d'offrir des formations de pompiers aux jeunes des écoles secondaires de la région dès cette année.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Photo : Radio-Canada

Des besoins propres aux municipalités

Le président de la FQM a aussi évoqué les engagements du gouvernement provincial en faveur de la modernisation du système de collecte sélective, de l'exploration minière et de la possibilité pour les municipalités de profiter de l'investissement de 470 M $ visant à soutenir et relancer l’économie locale.

Le schéma d'aménagement a également été au cœur des débats avec un appel de la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, à différencier les plans des petites municipalités de ceux des grandes villes comme Montréal et Gatineau.

Présentement, on est bloqué partout. Toutes les demandes qu’on fait en matière de construction, de modification de maisons, de développement de dépanneurs ou de Airbnb, c’est tout le temps refusé par la province , fait valoir Chantal Lamarche. Selon elle, cette problématique est occasionnée par des fonctionnaires de Québec qui prennent des décisions avec une vision urbaine sans tenir compte des réalités de terrain.

Ouvrir en mode plein écran Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Photo : Radio-Canada

Des rencontres qui suscitent de l'espoir

En marge de cette tournée, la Fédération québécoise des municipalités tiendra son le conseil d’administration à Maniwaki du 23 au 25 août en présence de plusieurs représentants municipaux venus de tout le Québec.

À partir de ces réunions, on sera capable de monter justement nos résolutions et d'expliquer au premier ministre ce dont on a besoin sur le terrain, ce qu'on veut avoir en matière d'internet, surtout qu'on pensait que c'était réglé alors que ce n'est pas du tout le cas pour certains , souligne Jacques Demers.