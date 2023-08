L'ancien presbytère de l'église Saint-Eugène à Granby est le nouveau toit d'une vingtaine d'étudiants étrangers en soins infirmiers du cégep de Granby. Cette initiative a été rendue possible grâce à un promoteur qui a acquis le terrain en décembre dernier et qui s'est donné comme mission d'offrir des logements sous le prix courant.

Le propriétaire et président de l'entreprise de Gestion d'actifs Centurion, Alexandre Bouchard, raconte qu'il ne savait pas encore ce qu'il allait faire avec l'immeuble lorsqu'il l'a acheté à l'hiver dernier.

On avait plusieurs possibilités. C'est la SERY qui m'a approchée parce qu'il y avait un besoin criant pour loger les nouveaux arrivants en soins infirmiers et j'ai dit oui , relate le président.

Le projet s'est ensuite concrétisé avec l'aide de la Ville de Granby.

Le propriétaire et président de l'entreprise de Gestion d'actifs Centurion, Alexandre Bouchard, souhaite offrir des logements qui sont à des prix plus que ce qu'on retrouve sur le marché.

Les chambres sont offertes sous le prix courant, affirme M. Bouchard, soit sous la barre des 600 $ . À Granby, on voit beaucoup du 650 $, 700 $ , met-il de l'avant. Alexandre Bouchard soutient être tout de même capable de tirer son épingle du jeu, malgré les prix plus bas.

Je l'entends souvent : "Alexandre, tu pourrais monter tes prix", mais moi je trouve que mes prix sont bons. Je ne cherche pas à étouffer les gens. Puis si je réussis à faire un peu d'argent et que surtout les gens sont contents et qu'ils ne sont pas trop serrés dans ce que je peux leur offrir, ça me rend heureux. C'est surtout ça ma paie en affaires.