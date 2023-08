Un directeur général pour la Corporation des fêtes du 350e de Chicoutimi

La Corporation des fêtes du 350e de Chicoutimi a désormais un directeur général. Jean-Daniel Fortin prend les rênes de l'organisation qui planifie les festivités pour 2026.

Parmi les activités phares, la corporation prévoit mettre en valeur la création et l'existence du poste de traite de Chicoutimi en 1676.

L'objectif de l'organisme est de préparer une programmation diversifiée qui fera la promotion du début de l'occupation historique du territoire de Chicoutimi, tout en misant sur l’importance de la relation avec les Premières Nations.

Ça va ressembler à de l'événementiel, probablement un spectacle d'ouverture, probablement un spectacle de fermeture, puis plein d'activités au courant de l'année, puis on va essayer aussi de garder des choses qui vont rester à Chicoutimi, qui vont rester, qu'on va visiter dans le futur aussi. C'est important pour nous autres , a-t-il annoncé.

Jean-Daniel Fortin entend miser sur la mise en commun des forces.

Il y a beaucoup de collaboration avec les acteurs du coin, avec les Premières Nations, avec la ville de Chicoutimi, avec les ministères puis aussi avec les festivals. On veut s'asseoir avec eux. On ne veut pas prendre la place de personne, on veut être efficace. L'objectif, c'est la collaboration avec tout le monde , a-t-il dit aussi.

Il a indiqué avoir déjà participé à une rencontre avec des représentants de Mashteuiatsh où plusieurs bonnes idées ont été proposées. En juin, le logo de l’événement avait été présenté aux médias. Il a été créé par une équipe composée de membres de la communauté innue du Lac-Saint-Jean.

Le Poste-de-Traite-de-Chicoutimi, situé dans le secteur du Bassin, en aval du pont et du barrage Price, a été classé Site patrimonial en 1984 par le ministère québécois de la Culture et des Communications. Il avait reçu en 1972 cette reconnaissance de la part du gouvernement canadien.