Des étudiants internationaux toujours sans logement à cinq jours de la rentrée à l’UQAC

Des étudiants internationaux n’ont toujours pas trouvé un toit à cinq jours du début des cours à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Les employés du service d’aide aux logements sont loin de se tourner les pouces par les temps qui courent. Des étudiants découragés, tout juste débarqués de l’avion, affluent à leurs comptoirs.

Je n’ai pas encore trouvé de logement , mentionne un jeune homme venu chercher de l’aide.

Ce n’était pas facile , indique un autre étudiant venu de Côte-d'Ivoire, croisé dans un couloir. Après plusieurs démarches, ce dernier a trouvé une chambre sur le campus avec le soutien de l’université.

J’ai eu la chance d’avoir une chambre au sein de la résidence , mentionne un Guinéen assis juste à côté.

Cet étudiant guinéen a eu du mal à trouver un logement. Ses amis sont nombreux à être à la rue à quelques jours de la rentrée.

J’ai beaucoup d’amis qui n’ont rien trouvé. Ils n’ont pas de logements. Je ne sais pas où ils dorment.

Seulement 260 places sont disponibles dans les résidences étudiantes de l’ UQAC . Ceci est loin d’être suffisant, car l'institution accueille environ 2000 étudiants issus de l’extérieur du pays chaque année. Près de 32 % des personnes qui y font des apprentissages ne sont ni citoyens ni résidents permanents.

Ce flot d’étudiants met donc de la pression sur le marché locatif de la région, déjà très tendu en contexte de crise du logement.

Partout au Canada

La situation est la même partout au Canada. Alors que le pays n’attirait que 145 950 étudiants étrangers en 2001, 807 750 sont venus, valises au bras, en 2022.

Plus tôt cette semaine, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a évoqué l'idée de limiter le nombre d'étudiants étrangers admis au pays afin de limiter la crise de logement.

Mais cette idée est loin de plaire au recteur de l’ UQAC , Ghislain Samson.

On trouve que ce n’est pas la meilleure ou la bonne solution. On préfère travailler pour trouver des solutions du côté du logement étudiant. Déjà, avec des hôteliers, on a eu des projets et on en a d’autres qui s’en viennent. On travaille également avec des promoteurs pour voir à la construction de nouveaux édifices pour abriter des étudiants , argue Ghislain Samson.

Le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Ghislain Samson, ne sait pas encore combien d'étudiants étrangers seront dans les classes à la session d'automne. Plusieurs abandonnent malgré leur admission, notamment parce qu'ils n'ont pas reçu leur visa étudiant.

L'Hôtel du Parc a récemment été converti en résidence pour les élèves. Avec l’Hôtel Chicoutimi, elle offre désormais 80 chambres, qui ont toutes trouvé preneurs pour la rentrée.

En entrevue à l’émission Place publique, le recteur a d’ailleurs mentionné que son organisation n'exclut pas de faire appel à l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), un organisme à but non lucratif québécois qui développe des projets de résidence pour les étudiants.

Ghislain Samson est en faveur d’accueillir plus d’étudiants internationaux et pas seulement parce qu’ils rapportent plus d’argent à son enseignement, car leurs frais de scolarité sont plus élevés.

Ça contribue à l’économie de la région, de la ville. Ça répond à des enjeux de main-d’œuvre. Ça permet de développer l’enseignement et la recherche , énumère le gestionnaire.

Le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Ghislain Samson, est ouvert à l'idée d'augmenter le nombre d'étudiants internationaux.

Le mélange des cultures est de plus une richesse, selon lui. Ensuite, ajoute-t-il, diminuer le nombre d’étudiants irait à l’encontre de la mission du milieu d’enseignement.

C’est une de nos missions à Chicoutimi, la démocratisation de l’éducation, au sens large du terme , mentionne-t-il.

Avec les informations de Béatrice Rooney