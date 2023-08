Une traverse piétonnière qui mène au centre d’une rue laisse des Sherbrookois perplexes 

Une traverse piétonnière qui vient d’être redessinée après du pavage sur la rue Allard laisse des élues perplexes dans l'est de Sherbrooke. Les lignes jaunes mènent en effet les utilisateurs en plein centre de la rue des Mélèzes avant de s’arrêter.

La conseillère du district de Desranleau, Danielle Berthold, indique que c'est un citoyen qui lui a signalé la situation. Elle confirme que cette traverse inusitée a été peinte par un sous-traitant.

Une traverse piétonne, selon le Code de la route, ça doit se faire à une intersection, donc à un coin de rue. Là, la traverse est au milieu de la rue [...]. Ça ne fait aucun sens. À l’école, on dit toujours aux enfants qu’il faut traverser aux coins, faire attention aux intersections. Là, on montre quoi aux petits bouts de chou qui rentrent? constate-t-elle.

J’ai demandé, pour la rentrée scolaire au début de la semaine, que ce soit corrigé , assure-t-elle.

Comment ça a pu arriver, je cherche encore, mais c’est arrivé, donc ça rentre dans les annales de la Ville!

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, est aussi surprise par cette traverse. On ne sait jamais s’il faut rire ou pleurer, dans des situations comme celles-là. Je me mets dans la peau de la personne qui travaille, qui est en train de peinturer par terre et qui voit que ça ne mène nulle part. Il me semble que quelqu’un aurait dû allumer quelque part. Après ça, c’est qui exactement qui a commis l’erreur, je pense qu’il va falloir regarder ça , indique-t-elle.