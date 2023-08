Interdiction des cellulaires en classe : des avis partagés en Outaouais

Des élèves en Outaouais accueillent favorablement l'initiative du ministre de l'Éducation visant à interdire les cellulaires dans les salles de classe du Québec. Le personnel scolaire et les parents entrevoient plutôt quelques complications.

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville assure que cette mesure vise à augmenter la concentration des élèves et à favoriser la réussite.

Certains élèves de la région n’y voient pas d’inconvénient. Je voyais beaucoup de gens sur Snapchat ou en train de texter , explique l'un d'eux. C'est juste une distraction.

Je vais le porter sur le bureau du prof, sinon ça me déconcentre , renchérit Tom, un autre adolescent interrogé par Radio-Canada, mercredi.

À [l'école secondaire] Carrefour, on avait déjà un règlement donc on n'avait pas le droit d'avoir notre téléphone en classe, mais moi je suis correct avec ça.

Des parents approchés présentent de leur côté des opinions plutôt partagées.

Si certains croient que les élèves devraient déposer leur téléphone sur le bureau du professeur au début de la classe pour le récupérer plus tard, d'autres font plutôt valoir qu'en cas d'urgence, il est important que les élèves aient accès à leur téléphone.

Le personnel scolaire craint pour sa part devoir gérer, en plus de leurs tâches, la grogne des parents opposés à la mesure.

Ça va être une charge qui va s’ajouter aux techniciens et aux techniciennes en éducation spécialisée, ou même la secrétaire qui va devoir gérer la colère des parents parce qu'on va interdire le cellulaire à leur enfant , entrevoit déjà le premier vice-président au Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais, Pierre Provençal.

Une cible ratée

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Nathalie Gauthier, estime que le gouvernement n'a pas choisi la bonne cible en s'attaquant au cellulaire plutôt qu'à la pénurie de main-d'œuvre dans les écoles.

Ça ne vient pas changer grand chose dans le milieu, c'est juste un lapin qu'il sort de son chapeau pour faire diversion sur les vrais problèmes , conclut cette dernière.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Nathalie Gauthier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Mercredi, on apprenait qu'il manque plus de 8 500 enseignants à l'échelle de la province, et ce, à quelques jours de la rentrée.

En Ontario, les cellulaires sont bannis des classes depuis 2019. Si certaines écoles québécoises ont déjà mis en place une telle mesure, les défis d’implantation sont bien réels.

Le changement de culture, ce n'est pas évident , soutient Mario Vachon, le directeur général du Collège St-Alexandre. À une autre époque, les enseignants devaient gérer les petits bouts de papier qui se promenaient.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et de Julien David-Pelletier