Sept-Îles prépare l’arrivée du bac brun chez les commerçants

À travers le Québec, le bac brun consacré aux matières organiques s'ajoute sur le bord des rues de plus en plus de municipalités. À Sept-Îles, la Ville a mandaté un organisme paramunicipal pour épauler 200 entreprises dans cette transition.

La Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles (CPSI) rencontre les plus grands générateurs de matières organiques parmi les citoyens corporatifs de la région.

Les restaurants, les magasins à grande surface et les services d'hébergement sont visés par ce service, dont l’objectif est de rencontrer 200 institutions d'ici la fin de l'année.

Ouvrir en mode plein écran Andréanne Levesque-Kombila est conseillère en écoresponsabilité à la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Lorsqu’un commerce accepte de participer, l’équipe de la CPSI lui rend visite pour répondre à ses questions et pour connaître ce qui pourrait freiner l’implantation du compostage.

La conseillère en écoresponsabilité Andréanne Levesque-Kombila vérifie également les habitudes de ses interlocuteurs. Avant d’arriver avec une toute nouvelle collecte, on veut s’assurer que les bases du recyclage, qui est implanté depuis déjà beaucoup d’années, soient acquises par les entreprises, mentionne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Comme le montre l'intérieur de ce conteneur de matières recyclables, le tri du recyclage n'est pas encore acquis pour tout le monde. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le but est de répondre aux inquiétudes des commerçants et de trouver des solutions pour faciliter la transition vers la collecte du compost dans les entreprises.

Publicité

À la fin du processus, la CPSI émet des pistes d’amélioration pour faciliter l’implantation du compost chez elles.

Andréanne Levesque-Kombila évalue que seulement une partie de sa clientèle reçoit la nouvelle de l’arrivée du compostage avec beaucoup d’enthousiasme. Ils disent : "enfin, ça s’en vient!”

Ces derniers se montrent prêts à s’impliquer dans la démarche de la CPSI .

Cependant, la majorité voit la collecte comme une tâche supplémentaire qui exerce une pression accrue sur des ressources déjà restreintes.

Manque de main-d’œuvre et logistique non adaptée, Andréanne Levesque-Kombila ne peut que les comprendre.

Il y a peut-être une méconnaissance des enjeux environnementaux. D’autres sont au fait de l’importance de la collecte, mais manquent de temps ou d’employés. Ils sont acculés par la réalité.

Cependant, toutes les entreprises québécoises se verront obligées de prévoir la gestion de leurs matières organiques lorsqu’un règlement entrera en vigueur, au plus tard en 2025.

Publicité

D’un autre côté, on est rendus là, et c’est une obligation gouvernementale. Ce n’est pas une fantaisie. Dans un contexte de changements climatiques, ça prend des actions concrètes pour être capable de s’adapter, et le compost est l’une des actions qui permettent de réduire les GES , continue Mme Levesque-Kombila.

Un défi pour les restaurateurs

Au restaurant Chez Sophie, le copropriétaire André Therrien fait partie de ces gens qui se sentent coincés par le manque d’employés.

À cette inquiétude s'ajoute le manque de renseignements, notamment au sujet des aliments acceptés dans le compost, et de la récolte des bacs, qui pose déjà des maux de tête à Sept-Îles.

Ouvrir en mode plein écran André Therrien est le copropriétaire du café Chez Sophie à Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Je suis pas contre la vertu , ajoute M. Therrien, mais on ne recycle même pas bien. Tant qu’à faire quelque chose, on essaie de le faire complètement avant d'enclencher d’autres processus.

Du côté du Bavard et l’ivrogne, le copropriétaire est plus confiant, mais lui aussi a plusieurs questionnements sur la logistique.

Si les grandes villes ont réussi, les petites villes vont être capables aussi, remarque Billy Tanguay-Labrie.

Il admet qu'il aura des changements à faire dans son restaurant afin d'être prêt.

Ouvrir en mode plein écran Billy Tanguay-Labrie est copropriétaire de trois entreprises, dont le Bavard et l'ivrogne. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Dans tout changement, ça prend de l’accompagnement, on devient pas bon en claquant des doigts .

Billy Tanguay-Labrie souhaiterait, en contrepartie, pouvoir profiter du compost une fois transformé, comme c'est le cas ailleurs. Pour l’instant, cela ne fait pas partie des plans de la Ville.

Andréanne Levesque-Kombila et son équipe ont rencontré une trentaine d'entreprises jusqu'à maintenant.

D'après les informations de Charles-Étienne Drouin