Deux foyers de soins de Neguac violaient des normes sur la nourriture et les médicaments

Gestion financière inadaptée, personnel pas assez nombreux, accès au médicament et à la nourriture inadéquat... Les griefs contre deux foyers de soins spéciaux, la Villa Neguac et le Foyer Saint-Bernard, étaient nombreux. Au total, 16 normes et procédures provinciales n'ont pas été respectées, ce qui a poussé le ministère du Développement social à révoquer leurs permis au début de l'année.

Dans une lettre, la ministre du Développement social de l'époque, Dorothy Shephard, invoque le non-respect de ces normes pour annoncer au propriétaire de l’époque la révocation du permis.

Cette lettre fait partie d‘une série de documents obtenus par CBC en vertu de la Loi sur le droit à l’information.

Parmi ces 16 normes non respectées, il faut noter que les foyers de soins ont l’obligation de signaler en temps opportun, tels que définis par ces normes, la disparition d'un résident. Au moins l'un des deux foyers ne l'a pas fait.

Ouvrir en mode plein écran Le Foyer Saint-Bernard, à Neguac, photographié le 18 janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

L'accès à la nourriture et aux médicaments ne répondait pas non plus aux normes provinciales.

Pour ce qui est des employés, ils n'étaient pas toujours en nombre suffisant et leurs qualifications, pas toujours correctement vérifiées.

La gestion financière des foyers était aussi inadéquate.

Peu de détails sur le non-respect de ces normes

Le rapport d’enquête ne fait pas partie des documents obtenus. Dans un courriel, le ministère du Développement social explique que la Loi sur les services à la famille l’empêche de l’inclure dans une demande d’accès à l’information.

La note de synthèse à l’intention de la ministre de l’époque est pour sa part caviardée, comme plusieurs autres documents.

Il est donc difficile d’en savoir plus, sur les raisons qui ont poussé le ministère à conclure que plusieurs normes n’étaient pas respectées.

Le ministère a aussi refusé une demande d'entrevue, citant des raisons de confidentialité.

Mais, des courriels impliquant des employés du ministère donnent tout de même certaines indications sur les problèmes des foyers.

Par exemple, avant la dernière enquête, certains incidents, comme une facture non payée d'Énergie Nouveau-Brunswick et un tuyau brisé, ont mis du temps à se résoudre.

Comme l'indiquent plusieurs courriels internes et la lettre de la ministre, à maintes reprises, le ministère a tenté sans succès de travailler avec le propriétaire de l'époque, Amarjeet Singh Jatana.

Pas surprenant selon le maire

Le maire de Neguac, Georges Savoie, ne se dit pas surpris par le contenu de la demande de l'accès à l’information.

Des employés avaient signalé des anomalies, des problèmes comme ça. Lorsqu'ils l'ont signalé, on m'a avisé. J'ai parlé avec des personnes qui ont travaillé au foyer. Et, puis, à ce moment-là, moi, j'ai contacté le ministère , explique-t-il, en ajoutant qu’il aurait préféré que le ministère trouve un moyen quelconque de ne pas forcer les 29 résidents à déménager, une solution de dernier recours pour le ministère.

Ouvrir en mode plein écran Georges Savoie, maire de Neguac. Photo : CBC / Jacques Poitras

Finalement, la Villa Neguac a été vendue et accueille des résidents aujourd'hui. Selon le maire, plusieurs qui sont partis dans d'autres foyers de la région ont pu revenir dans ce foyer de Neguac.

Les gens ont l’air heureux, sont contents, surtout les résidents , dit-il.

Le foyer St-Bernard n'est pour sa part pas en activité et le bâtiment est à vendre.

