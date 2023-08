Les producteurs agricoles du Centre-du-Québec demandent une meilleure protection du garde-manger des Québécois. C’est le message qui a été lancé mercredi matin par l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la région.

L’organisation estime à 730 hectares la perte nette de territoire agricole au Centre-du-Québec depuis 1988, soit l’équivalent de 1460 terrains de football.

C’est extrêmement inquiétant, de un, parce que c’est du territoire perdu à jamais et de deux, ce qu’on appréhende actuellement, ce qu’on craint, c'est l'accentuation de la vitesse des demandes qui rentrent pour encore faire des usages autres qu’agricoles sur le territoire agricole , affirme le le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Centre-du-Québec, Daniel Habel.

L’arrivée de projets comme la filière batterie à Bécancour et le développement résidentiel qu’elle entraînera, l’implantation possible de parcs éoliens ainsi que la spéculation financière sur les terres agricoles inquiètent l’ UPA qui demande au gouvernement de renforcer la loi actuelle sur la protection du territoire agricole.

Louis-Marie Jutras est propriétaire de la ferme maraîchère Cultures de chez nous, à Saint-Brigitte-des-Saults, depuis 1980. Il s’est justement fait approcher cet hiver par un promoteur éolien. Il a refusé son offre; il croit que les éoliennes n'ont pas leur place sur des terres agricoles et qu'il faut tout faire pour les protéger.

L’ UPA estime qu’un peu plus de 10 % des terres cultivées en province sont situées au Centre-du-Québec.

Par courriel, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, assure qu’il trouve important de protéger les terres et rappelle avoir lancé un chantier pour adresser cet enjeu.

La Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles que j’ai lancée en juin dernier vise justement à se pencher sur la perte de superficies cultivées, les contraintes sur les activités agricoles et l’accroissement de la valeur des terres qui affecte particulièrement la relève agricole , écrit-il.

Des acteurs du milieu agricole centricois s'inquiètent toutefois de la possibilité que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles soit diluée au lieu d’être maintenue ou même renforcée au terme de ces consultations.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Union de producteurs agricoles (UPQ) du Centre-du-Québec, Daniel Habel, a tenu une conférence de presse mercredi dans une ferme à Sainte-Brigitte-des-Saults. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Des terres de moins en moins accessibles

L’ UPA rapporte qu’ au cours des dix dernières années, la valeur commerciale des terres agricoles a augmenté de 9 % en moyenne chaque année au Centre-du-Québec, selon Financement agricole Canada . De plus, les terres sont maintenant convoitées aussi par des gens qui ne pratiquent pas l’agriculture.

C’est préoccupant, c’est inquiétant , affirme la présidente du Groupe de la Relève agricole du Centre-du-Québec (GRACQ), Christine Schmucki.

Actuellement, la moyenne au Centre-du-Québec est entre 17 000 $ et 20 000 $ de l'acre, tandis que la valeur agronomique, la vraie valeur économique, est plus de 6000 $, 7000 $ de l’acre. Dans un budget au final, rentabiliser une terre à 20 000 $, c'est beaucoup plus difficile , affirme la productrice laitière de Victoriaville.

Elle aimerait notamment que le gouvernement offre des incitatifs fiscaux pour faciliter les transferts intergénérationnels.

Souvent, c'est vendu au plus offrant, puis le plus offrant actuellement [...] à travers le Québec, la moitié des transactions qui sont faites actuellement, ce sont des non-agriculteurs qui achètent , s'inquiète-t-elle.

Christine Schmucki affirme que des promoteurs immobiliers, des gens qui font de la spéculation ou des Municipalités se retrouvent souvent dans la course à l’achat de terres agricoles.

Avec des informations de Charles-Antoine Boulanger et de Jean-François Dumas