Qu’est-ce que le projet de loi 96 a réellement changé dans les cégeps anglophones?

Plus de 145 000 étudiants envahissent progressivement les cégeps du Québec ces jours-ci. Néanmoins, pour les directions des établissements anglophones et certains de leurs employés et enseignants, ce n’est pas une rentrée comme les autres. Plusieurs mesures de la loi 14 – née du projet de loi 96 –, qui vise à consolider le statut du français au Québec, entrent en vigueur à l'automne et bouleversent le fonctionnement des cégeps anglophones, tant sur le plan administratif que du point de vue pédagogique.

C’est vraiment une refonte du fonctionnement des collèges anglophones, explique Christian Corno, directeur général du Collège Marianopolis. Depuis 30 ans, c’est la plus importante réforme qu’on a subie, et je choisis mes mots. Et je ne crois pas qu’on en mesure encore tous les effets.

Tous les directeurs d’établissement consultés s’entendent pour dire que la dernière année a exigé un effort monumental pour se conformer aux nouvelles règles édictées par le gouvernement Legault. Nos employés sont essoufflés , avoue John Halpin, directeur général du Collège John Abbott.

Ça a été stressant, frustrant. Par moments, on a ragé, mais on n’a pas lâché. Parce que l’alternative, c’est qu’on tombe par terre, et ça, on ne peut pas.

Ça a été une année d’incertitude, une année difficile, ajoute Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps. Notre souci, c’était qu’il y ait le moins d’impact possible, pour que l’étudiant voie le moins possible ce fouillis administratif qui était derrière.

Dédoublement des cheminements pour deux catégories d’étudiants

La grande nouveauté de cette loi-là, c’est la création de deux catégories d’étudiants , explique Isabelle Moncion, directrice des communications et des affaires corporatives au Collège Vanier. Avant, une fois que l’étudiant était admis, son parcours était défini par son programme et sa propre réussite. Maintenant, le facteur de la langue entre en ligne de compte.

Les étudiants s’inscrivent et, selon qu’ils sont "ayants droit" ou non, ils vont suivre des cheminements différents , résume Christian Corno, du Collège Marianopolis. Les étudiants ayants droit sont ceux qui détiennent une déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française et qui sont typiquement issus de familles anglophones établies au Québec depuis plusieurs générations. Les non-ayants droit sont les étudiants typiquement francophones ou allophones qui n’ont pas droit à cette dérogation.

À partir de maintenant, les nouveaux étudiants francophones et allophones des cégeps anglophones devront réussir, à la fin de leur parcours collégial, l’épreuve uniforme en langue d’enseignement et de littérature (EULEL) en français, communément appelée épreuve uniforme de français . Et, pour s’y préparer, ils devront suivre trois cours de ce qu'on appelle français langue commune .

Il a été décidé que ces cours remplaceront les deux cours obligatoires de français langue seconde et un cours complémentaire hors programme.

Isabelle Moncion est directrice des communications et des affaires corporatives au Collège Vanier.

Essentiellement, on a doublé toutes nos grilles de programmes, ce qui a été compliqué au niveau logistique et administratif , explique Christian Corno. Ça peut paraître simple sur papier, mais ça a énormément de répercussions sur l’organisation scolaire, les horaires, les locaux, les équipes enseignantes... , précise Isabelle Moncion, du Collège Vanier.

Préparer les étudiants à l’épreuve uniforme de français

Pour préparer les étudiants francophones et allophones à l’épreuve uniforme de français, les enseignants de français langue seconde ont donc dû se transformer en enseignants de français langue commune, comme leurs homologues du réseau francophone. Les professeurs de français ont travaillé d’arrache-pied dans les derniers mois pour développer les nouveaux cours qui permettront aux étudiants de réussir l’épreuve uniforme de français , indique Diane Gauvin, directrice générale du Collège Dawson.

Au total, les étudiants non ayants droit auront 135 heures de préparation à cette épreuve, contre 180 pour ceux du réseau francophone. Pour compenser le manque à gagner, les départements d’anglais ont été sollicités afin d’intégrer à leurs cours certaines notions transférables.

Cependant, des craintes demeurent. Ça a été une course contre la montre pour être prêts , souligne Yves de Repentigny, vice-président pour le regroupement des cégeps de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSQ). Les profs nous disent que ça va être très difficile, surtout pour les allophones qui n’ont pas une bonne maîtrise du niveau de français.

La question qui demeure est de savoir si tous les étudiants et étudiantes non titulaires d'un certificat d'admissibilité, en particulier les immigrants récents, seront en mesure de réussir dans ces classes de français.

Ça nous inquiète. Quels seront les impacts sur la réussite? Sur la diplomation? Il y a un peu un côté expérimental à tout ça , dit Christian Corno, du Collège Marianopolis, sur un ton soucieux. On a entièrement confiance en nos professeurs, mais c’est sûr que les choses ne seront pas rodées.

Christian Corno, directeur général du Collège Marianopolis

Ce qui me touche le plus – au-delà des tracas administratifs, des complications de grilles de cours, des budgets qui sont affectés –, c'est qu'on met en jeu la réussite des étudiants, et ça, c'est quand même inquiétant.

Plusieurs cégeps ont indiqué qu'ils ont préparé des mesures d’appoint pour accompagner les étudiants les plus faibles en français vers la réussite de cette épreuve obligatoire.

Admissions : un complexe jeu d’équilibre

La loi 14 impose trois mesures qui ont ou auront une incidence importante sur les admissions :

La priorisation des étudiants ayants droit ou anglophones;

ou anglophones; Un nombre maximal d’étudiants dans le réseau anglophone;

Des pénalités financières en cas de dépassement de ce quota.

Chaque collège doit déterminer dans son contexte comment il priorisera l’admission des étudiants anglophones et l’indiquer dans sa nouvelle politique linguistique. Puisque les ministères ont tardé avant de clarifier cette situation, les admissions réalisées au printemps dernier n’ont pas ou ont peu pris en compte cette nouvelle exigence.

Par conséquent, pour le moment, ce pan de la loi n’a pas eu d’effet important sur les admissions. Les cégeps questionnés affirment qu'ils n'ont pas dû refuser des étudiants francophones pour donner la priorité aux étudiants anglophones.

La nouvelle loi prévoit aussi, pour l’ensemble du réseau anglophone et chacun de ses établissements, un nombre d’étudiants maximal à respecter. Ce quota ne pourra pas augmenter et ne doit pas excéder 17,5 % du nombre total d’étudiants de l’ensemble du réseau collégial.

À court terme, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a décidé de maintenir les effectifs actuels. Il n’y a donc pas de bouleversement ou de surprise de ce côté-là chez les cégeps questionnés par Radio-Canada.

Quand on ajoute le gel des effectifs à la priorisation des "ayants droit", on peut s’attendre à ce que dans les prochaines années, le nombre de "non-ayants droit", de francophones dans les cégeps anglophones soit en baisse, avance Christian Corno, du Collège Marianopolis. C’est l’intention du gouvernement, il ne s’en est pas caché. [...] Mais, à mon avis, un étudiant en enseignement supérieur devrait pouvoir choisir l’établissement qui répond à ses besoins.

Par contre, les pénalités financières, en cas de dépassement du quota, entrent en vigueur à l'automne, et ils donnent de sérieux maux de tête aux administrateurs. Non seulement les cégeps ne recevront pas de financement pour les étudiants de surplus , mais ils se verront également imposer une sanction financière de 3500 $ par étudiant excédentaire cette année, et de 7000 $ par étudiant à partir de l’an prochain. On va être pénalisés de double façon, déplore Christian Corno. On a expliqué à de nombreuses reprises à qui veut bien l’entendre que la mécanique des admissions n’est pas une science exacte.

On se retrouve dans une situation difficile où on ne peut pas être très au-dessus [de notre quota], de crainte de conséquences financières importantes. En même temps, on ne veut pas non plus être très en dessous, parce qu'on a besoin de ces étudiants-là pour faire rouler nos opérations.

C’est un jeu d’équilibre qui n’est pas évident , renchérit Bernard Tremblay, de la Fédération des cégeps. Les admissions, ce n’est pas une science exacte. Entre le nombre d’étudiants qu’on anticipe et celui qui se confirme au long du processus d’admission, il peut y avoir de grands écarts. C’est difficile d’ajuster les choses pour être sûr d’arriver exactement au nombre d’étudiants prévu par le gouvernement , explique-t-il.

Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps

Faire une erreur de 10 élèves, ça représente 70 000 $. C’est l’équivalent d’un poste d’un professionnel! compare Don Shewan, directeur des études au Collège régional Champlain de Saint-Lambert, un peu découragé.

Une réforme précipitée et mal ficelée

Tous les intervenants interrogés pour ce reportage sont unanimes : les cégeps anglophones sont prêts pour cette rentrée, mais les délais impartis pour se conformer à la loi étaient trop serrés, et les choses ont donc dû être faites de manière précipitée.

On a dû faire cette réforme-là en mode express. On est prêts; on n’a pas le choix de l’être. On doit ça à nos étudiants. Mais on aurait apprécié pouvoir bien faire les choses , avoue Christian Corno, du Collège Marianopolis. Les délais étaient très, très, très courts, mais il y a eu une grande mobilisation au sein de notre établissement , ajoute Isabelle Moncion, du Collège Vanier.

Par ailleurs, le projet de loi 96 a été écrit par le ministère de la Justice, mais il est implanté par le nouveau ministère de la Langue française et appuyé par le ministère de l’Enseignement supérieur. Le résultat? Plusieurs éléments de la loi ont été rédigés d’une manière qui n’est pas compatible avec la réalité de terrain des cégeps, selon plusieurs.

La dernière année s’est transformée en un long processus ponctué de questionnements, d’attente, de délais et de ping-pong entre les différents ministères et les cégeps.

On implante une loi qui est mal ficelée, et l’échéancier était irréaliste. On est d’accord avec les principes de la loi, mais l’approche a été mal pensée, et ça s’est fait sans une véritable consultation du réseau.

C’était un casse-tête dont on recevait les morceaux à la dernière minute , illustre Don Shewan. La préparation s’est faite dans une très grande incertitude, car les décisions provenant des ministères impliqués arrivaient au compte-gouttes , ajoute Diane Gauvin, du Collège Dawson.

Peu de pertes d’emploi pour le moment

À ce moment-ci, l’incidence sur les pertes d’emploi est assez faible, confirment les différents collèges consultés. Essentiellement, ce sont quelques enseignants des cours complémentaires – de langue ou de musique, par exemple – qui ont été sacrifiés , explique Christian Corno.

C’est plutôt à la prochaine rentrée que les choses se compliqueront, parce que les étudiants anglophones devront suivre des cours de français ou en français , selon leur niveau de maîtrise de la langue de Molière.

Il y a de grosses inquiétudes dans le corps enseignant, à savoir quels professeurs vont être affectés , dit John Halpin, du Collège John Abbott. C’est clair et net qu’il y a des professeurs qui sont ici, à l’heure actuelle, qui ne sauront pas enseigner en français et qui n’auront plus leur emploi [l’an prochain] , ajoute Don Shewan, du Collège régional Champlain de Saint-Lambert.

Don Shewan, directeur général du Collège régional Champlain de Saint-Lambert

Pour ne pas avoir à remercier certains employés, certains cégeps, dont le Collège Vanier, comptent demander des sommes au gouvernement pour aider leurs professeurs à se préparer à enseigner en français.

Deuxième phase à venir à la rentrée 2024

Si l’exercice a été ardu dans les derniers mois, le travail n’est pas terminé pour autant, car une deuxième phase prévue de la loi 14 entrera en vigueur à l’automne 2024.

Il y a encore un gros travail à faire l’an prochain. On va refaire la même chose : réviser toutes nos grilles de programmes et décider quels cours seront offerts en français pour les étudiants anglophones , précise Isabelle Moncion, du Collège Vanier.

Il leur faudra aussi décider combien de nouveaux professeurs francophones devront être embauchés, et quels professeurs unilingues anglophones devront être remerciés. Les cégeps attendront avec impatience de connaître leur nouveau quota d’étudiants et de jongler avec les nouvelles règles d'admission, dont la priorisation des étudiants anglophones.

On n’est pas sortis du bois , résume Christian Corno. Ce n’est pas mince comme réforme. [...] Ça vient, je pense, bousculer nos façons de faire, nous questionner sur la place des cégeps anglophones dans le réseau de l’enseignement supérieur. Tout ça, ça nous pose des questions sur notre futur , conclut-il, pensif.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry

La ministre Déry consciente du défi

Radio-Canada a demandé aux ministres de la Justice, de la Langue française et de l’Enseignement supérieur de réagir aux inquiétudes et aux propos soulevés par les directeurs des cégeps anglophones. Seul le Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a répondu.