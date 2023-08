La pénurie d’anesthésistes inquiète des patients dans le sud-ouest de la Saskatchewan

L'Hôpital régional Cypress, situé à Swift Current en Saskatchewan, dessert une zone s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés et ne dispose que d’un seul anesthésiste. La situation préoccupe plusieurs professionnels de la santé et patients de la région.

Les anesthésistes sont spécialisés dans la sédation des patients lors d'interventions chirurgicales, autant pour des traumatismes majeurs aux urgences que pour l'extraction de calculs rénaux ou des accouchements, par exemple.

Karolin Evenson, qui vit à 90 minutes au sud-ouest de Swift Current, a accouché à l'Hôpital régional Cypress en juin. Lorsque le travail a débuté et qu'elle s'est rendue sur place, elle croyait y trouver une équipe complète.

À son arrivée, on l'a informée que l’unique anesthésiste n'était encore disponible que pour 7 heures environ. Karolin Evenson soutient que tout le monde était nerveux autour d’elle, y compris les médecins et les infirmières.

Ils regardaient l'horloge , se souvient-elle.

Et si quelque chose tourne mal, que se passera-t-il ? Je me suis donc dit "Oh, mon Dieu, le temps file. Est-ce que je vais devoir être transférée à Regina?" C'était très angoissant , relate Karolin Evenson.

Après un certain temps, les médecins lui ont dit qu'elle pourrait avoir besoin d'une césarienne, une intervention qui nécessite une anesthésie. Cependant, l'anesthésiste avait terminé son quart de travail.

Finalement, Karolin Evenson a pu accoucher sans avoir besoin de césarienne. Elle dit ne pas vouloir penser à ce qui lui serait arrivé, à elle ou au bébé, si elle avait dû franchir 250 km jusqu'à Regina pour une césarienne.

Toutefois, le placenta n'est pas entièrement sorti, elle a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Un médecin des urgences a dû lui administrer un sédatif, mais l'intervention s'est déroulée avec succès.

Ils m'ont dit que j'aurais besoin d'une sédation consciente avant l’ablation. Elle est normalement pratiquée par un anesthésiste, alors ils m'ont emmenée en fauteuil roulant au bloc opératoire, c'était un peu angoissant , confie-t-elle.

J'ai appris plus tard que j'étais la première à aller au bloc sans anesthésiste. C'était assez effrayant pour moi.

Une pénurie aux effets multiples

Selon l’urologue à l'Hôpital régional Cypress Francisco Garcia, la pénurie touche un large éventail de services hospitaliers.

J'aurais pu préparer une journée chirurgicale complète, mais lorsque nous n'avons qu'un seul anesthésiste et qu'il y a quelques césariennes surprises qui arrivent soudainement, c’est bien sûr la priorité , a-t-il déclaré.

Des interventions sont ainsi reportées pour fautes de disponibilités, ce qui allonge la liste d’attente, selon lui.

La pénurie touche également la capacité de l'hôpital à mener des recherches et à innover, deux éléments clés des soins de santé en milieu rural, d'après Francisco Garcia.

Nous étions en fait en train de nous former à une nouvelle technologie que nous allions essayer d'introduire pour un certain type de chirurgie, tout était prêt, mais sans anesthésiste, nous n'étions pas en mesure de faire fonctionner l'appareil toute la journée , note-t-il.

Dans un courriel, un porte-parole de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan souligne que les femmes peuvent toujours accoucher en toute sécurité à l'Hôpital régional Cypress

Il ajoute qu'en cas de risque élevé sans anesthésiste de garde, elles sont transférées dans un autre hôpital capable de fournir les services requis .

Le porte-parole indique que la pénurie de ces spécialistes est constatée dans tout le pays. Cependant, il précise que la province s'efforce d'en embaucher davantage.

Avec les informations de Jason Warick