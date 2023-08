Cannabis N.B. assouplit ses règles, un magasin privé ouvre ses portes à Caraquet

Récemment, six détaillants privés de cannabis ont ouvert leurs portes sous la houlette de Cannabis NB en zone rurale pour contrer le recours au marché illicite. L'un de ces magasins, à Caraquet, tente de se distinguer par la langue et les arts.

Les trois jeunes entrepreneurs-propriétaires du magasin le Marchand de cannabis, qui a ouvert ses portes récemment à Caraquet sont trois amis anglophones de Bathurst : Theo Zunich, Bud Williamson et Joshua Jenks.

Le trio avait soumis des propositions en vue d'ouvrir des magasins à Caraquet, Saint-Quentin et Grand Bay-Westfield. Ils ont obtenu la possibilité d'ouvrir un magasin à Caraquet.

Ouvrir en mode plein écran La gérante du magasin, Marie-Josée Friolet et les copropriétaires Bud Williamson et Joshua Jenks trouvent que les affaires vont bien. Photo : Radio-Canada / René Landry

Franchement, c'était notre choix numéro un , affirme Bud Williamson, dans un français très correct.

Publicité

On savait qu'il y avait une occasion ici parce qu'il n'y a pas de magasin de cannabis entre Tracadie et Bathurst , ajoute-t-il.

Ils affirment que les ventes sont satisfaisantes et vont en augmentant.

L'expérience d'un des trois entrepreneurs

Theo Zunich habite dans la région de Victoria, en Colombie-Britannique, où il fait des affaires. Celui-ci a dans le passé ouvert près d'une dizaine de magasins de cannabis dans l'ouest du pays, avant de les vendre à une grande entreprise.

Ouvrir en mode plein écran Bud Williamson et Joshua Jenks sont fiers d'avoir pu ouvrir un magasin privé de cannabis à Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Des trois, il est le seul qui avait de l'expérience dans le domaine, ce qui, selon eux, les a grandement aidés à obtenir les autorisations pour ouvrir un magasin.

Publicité

Les détaillants axent sur le français

L'entrevue avec ces deux entrepreneurs se déroule entièrement en français et on constate rapidement leurs efforts pour tenter de trouver les mots justes dans la langue de Molière. Ils sont clairement francophiles.

Il y a une fierté des personnes à Caraquet et on veut que notre magasin reflète cette personnalité , avance Bud Williamson. On connaît l'importance de la langue française dans la Péninsule acadienne. Alors, il n'y a pas un mot d'anglais dans notre magasin.

Ce n'est pas welcome, bienvenue... c'est bienvenue.

Il s'agit d'un choix conscient de notre part , ajoute-t-il. Tous nos employés sont francophones. C'est un magasin français de cannabis, le seul dans la province.

Ouvrir en mode plein écran Cette oeuvre de Louis Duchêne est bien en évidence dans le magasin. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ils veulent également faire une place aux artistes locaux. Des tableaux de l'artiste Louis Duchêne sont d'ailleurs accrochés, bien en évidence, dans le magasin.

Et faisant une place à des artistes locaux et en mettant l'accent sur la langue française, les trois jeunes entrepreneurs croient avoir trouvé la bonne recette pour faire leur place au soleil dans la Péninsule acadienne.