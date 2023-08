Un gigantesque incendie de forêt, qui brûle dans le parc national Wood Buffalo, a pris de l'ampleur mardi au point d’avoir franchi les limites de la barrière de protection près de Fort Fitzgerald, en Alberta..

Malgré un arrosage intensif par hélicoptère tout au long de la journée, le feu de forêt a franchi la première barrière de protection , peut-on lire dans un communiqué des responsables du parc.

La dernière cartographie de la zone d'incendie de Wood Buffalo fait état d'environ 430 500 hectares.

Mardi, à 21 h 30, le brasier n'avait pas atteint la communauté. Il y a une deuxième barrière de protection plus proche de la communauté. Celle-ci n'a pas été franchie, et on ne sait pas exactement à quel point le feu s'est rapproché de la communauté au cours de la nuit.

Le feu a pris de la vigueur du côté albertain

Depuis plus d'une semaine, l'incendie brûle à environ 4 kilomètres de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, et à 6 kilomètres de Fort Fitzgerald, en territoire albertain. C’est dans cette partie que l’incendie a pris davantage de vigueur, ont indiqué mardi soir les responsables du parc.

Les équipes avaient demandé l'aide de deux groupes d'avions-citernes pour lutter contre l'incendie, mais ces derniers ont été cloués au sol en raison de la mauvaise visibilité.

Plus tôt dans la journée, les autorités ont indiqué qu'elles se préparaient à un brûlage contrôlé au sud de l'autoroute 5. La mise à jour indique que le brûlage a été couronné de succès.

Mercredi matin, Jessica Davey-Quantick, responsable de l'information sur les incendies, a déclaré que Fort Smith allait probablement connaître des jours plus difficiles : Nous prévoyons des conditions très sèches [avec] des températures en hausse jusqu'au week-end. Cela va augmenter l'activité des incendies.

Par ailleurs, les autorités des Territoires du Nord-Ouest ont prévenu les habitants de Fort Smith qui sont déjà retournés dans leur communauté ou qui prévoient le faire qu'il n'était pas prudent de rentrer.

Avec les informations de Francis Tessier-Burns