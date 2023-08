Le Parti libéral du Manitoba va renégocier la taxe carbone et créer un fonds vert, si élu

Le Parti libéral du Manitoba affirme qu'il créera un Fonds vert de 300 millions de dollars pour combattre les changements climatiques, s'il est élu le 3 octobre prochain. De plus, le parti s'engage à mener de nouvelles négociations sur la taxe carbone auprès du gouvernement fédéral pour trouver une meilleure entente.

Ces promesses annoncées mercredi représentent le premier pan du plan environnemental de la plateforme électorale des libéraux.

Le chef du parti, Dougald Lamont, indique que le fonds de 300 millions de dollars par an servirait à financer des projets comme la restauration de la faune et de la flore, la mise sur pied de stations de recharge pour les véhicules électriques et des rénovations écoénergétiques.

Contrairement à tous les autres plans, le plan libéral est ambitieux, pratique et réalisable. Il permettra de faire la différence en matière de changement climatique , a déclaré le chef libéral Dougald Lamont.

Il ajoute que Les libéraux souhaitent aussi travailler avec le gouvernement fédéral pour établir une tarification du carbone spécifique au Manitoba, qui permettrait à la province d'avoir le plein contrôle des revenus.

Fondamentalement, il s'agit pour la province de reprendre le contrôle de ces fonds et de gérer la façon dont ces fonds sont dépensés, plutôt que ce soit le gouvernement fédéral , lance-t-il.

La taxe carbone s'applique à l'essence, au gaz naturel et à d'autres combustibles fossiles.

Le gouvernement fédéral affirme qu'il ne garde pas l'argent, mais que 90 % de ces revenus sont versés aux Manitobains sous forme de chèques de remboursement de l'impôt sur le revenu des particuliers et 10 % sous forme d'investissements pour aider les entreprises et les collectivités à réduire leur empreinte carbone.

Actuellement, le Manitoba est l'une des seules provinces du Canada où la taxe fédérale sur le carbone est pleinement en vigueur, car la province n'a pas mis en place un système de taxe sur le carbone qui réponde aux exigences du gouvernement fédéral.

Le gouvernement provincial a déjà intenté une action en justice contre le fédéral au sujet de son projet de taxe sur le carbone et a perdu.

En 2021, un juge de la Cour fédérale a rejeté l'argument de la province selon lequel Ottawa n'aurait pas dû imposer un prix minimum croissant sur le carbone.

Le gouvernement provincial qui était à l'époque dirigé par Brian Pallister avait indiqué qu'il était en train d'élaborer son propre plan de réduction des émissions, qui aurait pu être tout aussi efficace.

Les libéraux du Manitoba ont également promis d'augmenter de 30 % la superficie des terres protégées dans la province d'ici à 2030 en collaborant notamment avec les municipalités et les Autochtones.