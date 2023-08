Les conseils d’un psychologue pour une rentrée scolaire en douceur

L’été tire à sa fin et le changement d’horaire qu’engendre la rentrée scolaire est dans la mire de plusieurs parents. Comment aider son enfant à anticiper tranquillement ce qui s’en vient?

Selon le professeur en psychologie de l’Université de Moncton Jean-Michel Robichaud, il y a des bienfaits à se remettre tranquillement à la routine, surtout chez les enfants qui font leur entrée dans le système scolaire pour la première fois.

L’enfant qui rentre à l’école a besoin d’un certain moment pour comprendre que ça s’en vient. Il a besoin de réfléchir, se préparer et se composer des petites stratégies pour composer avec l’idée que l’été va finir , dit-il. Ça peut être bénéfique d’instaurer un cadre, un genre de petite structure.

Ça peut être quand même assez déstabilisant de passer à : je suis à la maison 24 h sur 7, je joue avec mes amis […] à je suis à un pupitre en train de faire des devoirs , illustre-t-il.

Jean-Michel Robichaud ajoute que plusieurs enfants ont hâte de reprendre les cours et la routine. L’école, ça peut tellement être plaisant , affirme-t-il. Ça fait du bien des fois d’être dans ce milieu-là qui est tellement bénéfique, de plein de façons.

S’il peut être bénéfique d’établir une routine à la maison avant la rentrée, le psychologue rappelle que chaque famille a ses valeurs, chaque famille à ses priorités.

La rentrée est une période de l’année chargée, il est donc normal pour les parents d’avoir une certaine flexibilité dans la mise en place de la structure et des activités, dit-il.

Jean-Michel Robichaud partage que certains enfants peuvent avoir des préoccupations à l’approche de la rentrée scolaire, comme s’inquiéter de qui sera dans sa classe ou s’il aimera son enseignant.

L'enfant peut aussi être agacé d'avoir à recommencer la routine des devoirs ou suivre une classe d’un sujet qu’il n’aime pas.

Les plus petits n’ont pas toujours les mots pour exprimer ce qu’ils ressentent, mais il existe une façon pour les parents de déceler s’ils vivent de l’anxiété liée à la rentrée.

Quand on voit que le comportement de l’enfant change, les chances sont qu’il y a quelque chose qui le dérange , soutient Jean-Michel Robichaud.

L’impliquer, c’est comme une grande clef dans toute les sphères parce que ça permet à l’enfant de sentir que c’est lui qui s’approprie sa rentrée scolaire , explique le psychologue.

Des actions concrètes, comme le laisser choisir son sac à dos, ses cartables ou discuter de comment il préfère planifier sa routine de devoirs, c’est lui donner de l’autonomie et du contrôle, ajoute-t-il.

Avec les jeunes, ça passe souvent plus avec des trucs concrets […] avec les adolescents, ça passe un peu plus par la discussion, parce qu’il y a plus d’aptitudes à savoir comment on se sent [et le verbaliser].