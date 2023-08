Un nombre record de locuteurs français en Ontario, mais un poids démographique à la baisse

Le poids démographique du français en Ontario n’a jamais été aussi bas depuis 1971. C’est ce qui ressort des plus récentes données publiées par Statistique Canada.

En 2021, 11,1 % des résidents de la province étaient capables de soutenir une conversation en français. Tandis qu’entre 1991 et 2009, cette proportion était de 11,9 %.

Ces données affichent-elles un déclin de la langue française en Ontario? Il faut être nuancé, car la proportion diminue, mais le nombre augmente , explique Gabriel Saint-Amant, analyste à Statistique Canada. On observe en effet une augmentation du nombre des locuteurs capables de converser en français en Ontario.

Le nombre de francophones augmente en Ontario, mais moins vite que la croissance de la population. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Selon l’analyste, le nombre de locuteurs est en augmentation pour la langue maternelle, la langue parlée à la maison et la connaissance du français. Le seul indicateur qui a diminué, en nombre, est la première langue officielle parlée .

En chiffres absolus, la présence du français croît donc en Ontario, mais le hic, c’est qu’elle n’augmente proportionnellement pas aussi rapidement que la population totale (qui était de 14 099 790 en 2021). C’est pour ça qu'on observe une décroissance au niveau de son poids , dit Gabriel Saint-Amant.

Pourquoi une telle perte de poids?

L’analyste de Statistique Canada avance deux hypothèses pour expliquer ce phénomène. Selon lui, l’immigration joue un rôle primordial, car, souligne-t-il, c’est vraiment la composante principale du taux d’accroissement de la population en Ontario. Et la proportion d’immigrants pouvant converser en français est inférieure à celle pouvant conserver en anglais.

Autre facteur qui pourrait expliquer la baisse du poids démographique du français, selon lui : le vieillissement de la population. L’analyste avance que l'âge moyen des Ontariens qui ont le français comme première langue officielle est de 46 ans, contre un peu plus de 40 ans chez les anglophones. Cette différence d'âge s’expliquerait par la transmission intergénérationnelle du français qui n'est pas complète entre les générations.

Sur le plan professionnel, 4,6 % des Ontariens (301 655 résidents) utilisaient le français au moins régulièrement au travail en 2021.

La majorité de ceux-ci travaillent notamment dans les secteurs de l’administration publique, des services d’enseignement ou des soins de santé et de l’assistance sociale. Une grande proportion d’entre eux habite dans la région métropolitaine d’Ottawa.

De son côté, le porte-parole du NPD en matière francophone, Guy Bourgoin, voit ces données comme un signal d’alarme. Il critique le gouvernement Ford pour avoir refusé de financer l’Université de Sudbury et assure qu’il faut mettre les bouchées doubles et faire venir beaucoup plus d’immigrants francophones .

93,2 % des habitants de Hearst connaissent le français

Hearst est une des municipalités les plus francophones de tout l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Ces données montrent aussi une grande disparité entre les municipalités ontariennes. En effet, dans 233 des 539 municipalités de la province, moins de 5 % des résidents pouvaient soutenir une conversation en français.

Tandis que dans 30 municipalités, 50 % ou plus des résidents connaissaient le français.

L’analyste de Statistique Canada Gabriel Saint-Amant constate que les communautés traditionnellement francophones du Nord de l’Ontario le restent : Mattice-Val Côté (96,3 %), Hearst (93,2 %) et Dubreuilville (90,4 %) sont ainsi les municipalités de plus de 500 habitants avec la plus grande proportion de personnes connaissant le français.

Il y a une fierté locale , explique le maire de la Municipalité de Hearst, Roger Sigouin. C’est aussi grâce à nos institutions francophones, comme notre hôpital et notre université, car ça nous aide à recevoir des étudiants francophones.