Danny Pomerleau prend la direction du campus de l’UQAT à Val-d’Or

L’Amossois Danny Pomerleau prend la relève de Francyne Dussault à la direction du campus de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Val-d’Or.

D’abord enseignant, puis directeur dans divers établissements du Centre de services scolaire Harricana depuis 19 ans, il occupait jusqu’à tout récemment la direction adjointe du Centre de formation professionnelle Harricana.

Entré en poste le 14 août, Danny Pomerleau se donne quelques mois pour parfaire sa connaissance du milieu universitaire.

C’est un gros défi, dans un milieu que je connais peu, reconnaît-il. Il y a beaucoup d’informations à assimiler. Oui, je vais prendre en main les dossiers que Mme Dussault me transmet, mais le plus important dans la prochaine année sera de prendre du temps pour discuter avec nos professeurs et toute notre équipe, en plus de mieux connaître les intervenants du milieu de Val-d’Or.

Danny Pomerleau se dit bien conscient du rôle important que peut jouer l’ UQAT dans la communauté.

Je commence à comprendre l’impact qu’elle peut avoir dans le milieu, souligne-t-il. Je vois ce que nos professeurs et nos chercheurs peuvent amener pour répondre aux enjeux qui se posent dans la communauté. On doit être le trait d’union et développer ce côté-là. C’est un travail de collaboration.

Dynamiser le campus

Ouvrir en mode plein écran Le Pavillon des Premiers-Peuples de l'UQAT à Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En poste pendant quatre ans et demi, la directrice sortante partira à la retraite le 30 septembre. Francyne Dussault dit laisser un campus en très bonne santé.

C’est sûr qu’on cherche toujours à dynamiser le campus, mais je dirais qu’on a fait des avancées importantes au cours des dernières années, fait-elle valoir. L’École d’études autochtone est un bel exemple. C’est un département en explosion avec ses 400 étudiants et ses sept professeurs. L’arrivée des étudiants internationaux amène aussi du dynamisme. D’ailleurs, les résidences de la Cité étudiante sont pleines. On voit un beau rebondissement.

Francyne Dussault reconnaît que le contexte de la pénurie de main-d’oeuvre représente un défi pour l’ UQAT .