Le théâtre Bus Stop d’Halifax célèbre ses 20 ans en grand

Le Théâtre Bus Stop dans le quartier nord d’Halifax célèbre 20 ans d’existence.

La salle de 75 places est une des rares dans la région qui a le mandat d'aider les artistes qui n’ont pas beaucoup de ressources en offrant un accès à bas prix, explique le directeur général Sébastien Labelle.

Sébastien Labelle, directeur général de la Coopérative du Théâtre Bus Stop.

On a des programmes pour aider les artistes émergents à se bâtir une carrière , précise-t-il. Parce qu'évidemment, quand on commence dans le domaine artistique ou dans le théâtre, on ne commence pas directement au Neptune!

Le théâtre, qui est très près de sa communauté, n’a pas eu de mal à planifier une fête pour ses 20 ans. Après une demande de soumission pour jauger l’intérêt, l’équipe s'est rendu compte que beaucoup d’artistes voulaient participer.

On a décidé de mettre le paquet, en fait 20 ans, ça se célèbre en grand!

Grande journée de célébrations

Les célébrations vont se dérouler le vendredi 25 août de midi à minuit, suivi d’une danse jusqu’aux petites heures du matin.

Il y aura un barbecue et un bingo et des dizaines d’artistes qui donneront des prestations pour tous les goûts.

Ce qui est intéressant, c'est qu' on va offrir à tous les participants de la journée un passeport où on peut faire estamper si on prend part à 20 différentes présentations ou activités , révèle Sébastien Labelle. À la fin les gens laissent leur passeport là et il y aura des tirages pour de gros prix!

Le bar du théâtre de quartier.

Les gens de 18 ans et plus pourront aussi gouter à une nouvelle bière créée par la brasserie Big Spruce pour le vingtième anniversaire appelé: “Save your drama for your Mama”.

La bière va être en vente exclusivement au Théâtre Bus Stop pour la journée, puis pour les mois qui suivent , confirme le directeur.

Né d’un besoin

Au début des années 2000, Howard Beye a fait l’achat d’une ancienne pharmacie sur Gottingen avec un projet en tête.

Il a fait l'achat parce qu'il était frustré en tant qu' artiste dans le domaine du théâtre, de n'avoir jamais d'espace pour pouvoir présenter son travail , raconte Sébastien Labelle. Donc il a commencé à rénover cette bâtisse-là pour en faire une scène.

À travers les années, le théâtre a changé de main et en 2012, une coopérative a été fondée pour gérer les opérations du théâtre jusqu’en 2019, quand la coopérative a entamé une campagne de financement pour faire l'achat du bâtiment.

L'intérieur du Théâtre Bus Stop.

La Communauté artistique, puis la population en général se sont vraiment mobilisées pour nous soutenir, puis pour demander au palier de gouvernement de nous aider , se souvient le directeur. Ça a été un succès puis en 2020, la coopérative a fait l'achat du bâtiment.

Puis les rénovations ont été faites et maintenant il ne reste plus qu’à célébrer tout le travail réalisé et tout ce qui est à venir pour la salle de théâtre d’Halifax.

Si on peut nous souhaiter la stabilité et le succès pour un autre 20 ans , dit le directeur général. C'est tout ce que ça prend!

Avec les informations de Caroline Levesque