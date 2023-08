Anabelle Guay arrivera finalement aux Îles-de-la-Madeleine jeudi

L'arrivée d'Anabelle Guay aux Îles-de-la-Madeleine est prévue vers 16 h jeudi au quai de L'Étang-du-Nord. C'est le point culminant de la Grande Traversée de la Sherbrookoise.

Anabelle Guay a commencé son périple à la mi-juin pour promouvoir la diversité corporelle dans le sport. Elle a effectué plus de 1000 kilomètres à vélo et à pied en Gaspésie. Sa traversée à la rame est la troisième et dernière étape de son aventure.

Au début du mois d'août, la jeune femme de 23 ans a fait une première tentative pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine à la rame, mais elle a dû être secourue par la Garde côtière canadienne, en raison d'un bris mécanique.

Elle a dû attendre plusieurs semaines avant de prendre la mer à nouveau afin que son bateau puisse être réparé et qu'une bonne fenêtre météo s'offre à elle.

Un documentaire sera réalisé sur son aventure.