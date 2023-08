Pannes d’électricité récurrentes en Outaouais rural : Hydro-Québec présente des solutions

La grogne citoyenne entourant les pannes de courant répétées dans le nord de la MRC de Papineau force Hydro-Québec à accélérer les travaux de modernisation de sa ligne de transport.

De nombreux citoyens et des commerçants se sont plaints au cours des derniers mois des fréquentes interruptions de services, et ce, beau temps, mauvais temps, en raison des travaux que réalise la société d'État sur son réseau.

Une rencontre a eu lieu mercredi matin entre un représentant d'Hydro-Québec et des élus de la MRC pour faire le point et discuter de pistes de solutions. Face à la colère grandissante, Hydro-Québec a confirmé que les travaux de modernisation du réseau de transport, qui devaient être terminés en 2025 dans la MRC , seront plutôt achevés dès l'an prochain.

Le préfet de la MRC de Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon, a salué la transparence de la société d'État et les solutions concrètes qui ont été présentées. Hydro-Québec est arrivée avec un bon plan d’action qu’il a présenté aux élus et les élus sont satisfaits des réponses qui ont été données ce matin , a-t-il expliqué.

M. Lauzon est satisfait de sa rencontre avec Hydro-Québec. (Photo d'archives)

Il y a beaucoup d'élagage à faire sur le réseau de distribution, souligne M. Lauzon. Les intempéries des dernières années ont fragilisé de nombreux arbres. Pour limiter l'impact des travaux, Hydro-Québec va accélérer l'élagage sur le réseau. Le fournisseur d'électricité propose de faire un blitz afin de terminer son travail en 2024 plutôt qu'en 2025.

Un effort sera également fait pour réaliser la majorité des travaux en dehors de la période estivale, durant laquelle le tourisme est particulièrement important.

La population doit collaborer

Le maire a profité de l'occasion pour demander à la population sa pleine collaboration. Présentement, sur les terrains privés, il y a des citoyens qui ne veulent pas qu'Hydro-Québec aille couper des arbres qui sont fragilisés, ce qui fait en sorte que sur une distance X, deux propriétaires qui ne nous laissent pas passer peuvent avoir un impact sur l'ensemble de la municipalité , a-t-il souligné.

On va demander la collaboration du citoyen. C'est important. L'électricité, c’est un service essentiel.

Bien que satisfait de la rencontre de mercredi, M. Lauzon a indiqué qu’Hydro-Québec devait améliorer la communication avec les municipalités pour agir à titre préventif. À son avis, il est primordial d’aviser la population avant qu’il y ait des travaux majeurs.

Le député de Papineau et ministre responsable de la région, Mathieu Lacombe, est lui aussi satisfait des réponses obtenues en mercredi. Je suis assez rassuré, comme les maires, qu’Hydro-Québec a bien pris conscience de l’ampleur du problème et qu’ils vont être en mesure de le régler , a-t-il fait valoir.

La société d'État s'excuse

On a fait un mea-culpa, on a mentionné qu’on aurait pu faire mieux puis c’est ce qu’on souhaite faire l’an prochain , a lancé Alain Paquet, conseiller en relation avec le milieu pour Hydro-Québec.

On n'avait peut-être pas bien mesuré l’impact de ces travaux sur la qualité de service.

On se rend compte que c’est problématique et on est sensible à ce que les gens ont vécu, puis on va essayer de raccourcir la période de travaux pour avoir moins d’impact sur la vie des gens , a-t-il confirmé.

M. Paquet a précisé que les pannes ne sont pas symptomatiques d'un manque de capacité des installations de Chénéville et qu'une fois les travaux terminés, le réseau serait plus fiable.