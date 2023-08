Plus de gens prennent l’autobus à Trois-Rivières

La Société de transports de Trois-Rivières (STTR) enregistre une importante hausse de son achalandage. De février à juin 2023, les autobus ont desservi 19 % plus de passagers qu’à la même période en 2022. Le transport adapté a fait un bond de 30 % pour cette même période.

Afin de ne pas altérer l’interprétation des résultats, les mois de janvier n’entrent pas dans ces statistiques puisqu’en 2022, les mesures sanitaires étaient en vigueur.

La STTR estime que cette hausse est liée à plusieurs facteurs : l’accroissement de la population, l’arrivée de nouveaux arrivants, l’augmentation du prix de l’essence, l’inflation et les préoccupations environnementales. Le vieillissement de la population pourrait expliquer l’accroissement de la demande pour le transport adapté.