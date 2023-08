De vives tensions ont éclaté entre les élus de Gatineau mardi soir alors qu’ils se réunissaient pour la première fois depuis la pause estivale pour le conseil municipal. La mairesse France Bélisle a accusé le chef par intérim du parti Action Gatineau, Steve Moran, « d’ingérence » et de « manque de respect », pour être intervenu dans un important dossier immobilier de 298 unités dans le secteur de Hull.

C’est une négociation entre M. Moran et un promoteur immobilier qui serait le nœud du problème.

La mairesse a critiqué le chef par intérim d’Action Gatineau pour s'être vanté d’avoir exigé du promoteur l’ajout de cinq logements sociaux en échange d’un vote favorable de la majorité du conseil.

J’ai un malaise avec ça à plusieurs égards. D’abord, du logement social, ça prend un financement attaché avant de l’annoncer. Ça ne se fait pas sur un coin de table parce qu’il y a un conseiller municipal qui décide d’exiger des choses , a-t-elle lancé.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

La mairesse a également accusé M. Moran de court-circuiter et de désavouer le travail des fonctionnaires municipaux.

On a un code de déontologie qui est très clair. […] On dit spécifiquement qu’on ne peut pas arriver et échanger une prise de position en fonction d’une demande. Alors moi, je veux dire que j’ai juste un malaise qu’un membre du conseil municipal se vante d’avoir exigé quelque chose. Ça ne devrait pas se faire. Ce n’est pas une meilleure pratique , a-t-elle insisté.

Un projet de plus de 3 millions de dollars

Le projet en question est piloté par la firme Oktodev et prévoit la construction d'un immeuble de 298 logements sur l’îlot situé entre les boulevards des Allumettières et de Maisonneuve.

Selon la mairesse, cinq logements sociaux étaient initialement prévus et l’ajout de cinq autres logements ne fait que compliquer les choses.

Dans la structure du logement social, il faut que [le financement] soit attaché à l’avance. Ce bout-là n’est pas clair pour moi à cette étape-ci. Est-ce un show de boucane pour dire qu’il y en a cinq de plus? se demande la mairesse.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse France Bélisle (au centre) et le président du comité choc, Daniel Champagne (à droite) (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Le conseiller Daniel Champagne a lui aussi accusé son homologue d’ingérence et de faire preuve d’improvisation.

De son propre aveu, [Steven Moran] a dit : " J’ai téléphoné le prometteur et je l’ai invité à ajouter cinq nouveaux logements".[...] Essentiellement, s’il voulait que son projet passe, il devait ajouter ces Programmes de supplément au loyer (PSL) là […] c’est non seulement de l’ingérence, mais est-ce que ça n’apparaît pas comme une menace? a ajouté celui qui est aussi président du comité choc , qui a pour but d'accélérer la construction de nouveaux logements sur le territoire.

Je n’ai rien à me reprocher , dit Steve Moran

De son côté, le conseiller de Hull-Wright a affirmé connaître son code de déontologie et ne voit pas d’accusation sérieuse .

S’il y avait quelque chose de solide, ils l’auraient dit. C’est du n’importe quoi. Qu’on me lance du popcorn toute la journée, ça ne me dérange pas. Ça ne m’empêchera pas de faire mon travail et c’est dans l’intérêt du citoyen , a-t-il dit.

Ouvrir en mode plein écran Steve Moran, conseiller municipal du district de Hull–Wright. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

M. Moran affirme ne pas avoir sollicité le promoteur en premier. Ça serait plutôt l’inverse.

Mes opinions envers ce projet-là ont été claires depuis le départ. [Le promoteur] savait que je n’appuierais pas ce projet-là sans l’inclusion des logements sociaux. Il est allé voir d’autres conseillers [et] la réponse était la même. J’ai communiqué avec les autres conseillers , a-t-il dit.

M. Moran explique que ses dernières communications avec le promoteur ont eu lieu en juillet. L’élu l'a approché pour lui dire qu'il désirait que le projet compte 10 logements sociaux au lieu des 5 proposés, une condition à son appui à la table du conseil.

Selon le président du conseil municipal, Steven Boivin, ce sera au service juridique de déterminer si M. Moran a agi avec éthique ou non.