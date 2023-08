La grande majorité des répondants à une consultation en ligne concernant le projet d’un nouveau quartier à Pointe-au-Père se dit en défaveur du projet.

La Ville de Rimouski vient de publier le rapport de cette consultation qui s’est déroulée du 16 mai au 4 juin.

Les commentaires recueillis doivent servir à l’élaboration du Programme particulier d’urbanisme qui régira le secteur.

En mai dernier, la Ville a lancé une consultation citoyenne en ligne en parallèle de deux ateliers de travail pour solliciter la participation des Rimouskois quant à l’élaboration du nouveau quartier que la Ville espère aménager en 2025 au sud du boulevard Sainte-Anne, entre la rue du Sieur et l’avenue des Violettes. À terme, le secteur pourrait offrir 800 unités d’habitation.

L'une des questions qui a suscité le plus de commentaires est la suivante : Il devrait y avoir un développement résidentiel sur la forêt de Pointe-au-Père , qui a obtenu 133 réponses.

Publicité

De ce nombre, 55 % des répondants se sont dit totalement en désaccord avec le projet; 23 % plutôt en désaccord; 12 % plutôt en accord et 11 % totalement en accord.

Le rapport mis en ligne mardi (Nouvelle fenêtre) révèle aussi que 52,48 % des participants ont souligné ne pas désirer déménager à Pointe-au-Père. Certains participants indiquent aussi que la construction de nouveaux logements serait plus appropriée au centre-ville de Rimouski.

Selon les données de la Ville, près de la moitié des répondants proviennent du district de Pointe-au-Père et ont pour la grande majorité entre 25 et 44 ans.

Protéger les milieux humides, une priorité

Dans le cadre de cette consultation, la population était aussi invitée à indiquer les objectifs prioritaires à considérer, advenant la concrétisation du projet de quartier résidentiel. Les participants étaient aussi appelés à répondre à différentes questions formulées par la Ville et à réagir à des suggestions citoyennes.

Objectifs du nouveau milieu de vie retenus par les répondants Préservation des milieux humides (132 répondants) Conservation d'un maximum d’arbres, d’espaces verts et de sentiers (127 répondants) Intégration de nouvelles installations de loisirs variées (124 répondants) Favoriser le transport en commun et les déplacements actifs (123 répondants) Favoriser la densification pour créer plus de logements (123 répondants) Implantation de commerces et de services de proximité (122 répondants) Intégration des nouvelles tendances en urbanisme (119 répondants) Source : Ville de Rimouski

Les citoyens étaient également invités à donner leur avis sur les quatre types d’habitation qui devraient être priorisés dans le projet d’ensemble résidentiel.

Types d'habitations à privilégier Les bâtiments mixtes résidentiels et commerciaux (112 répondants) Les bâtiments multifamiliaux, par exemple des tours d'habitation (112 répondants) Les immeubles résidentiels de moyenne densité, comme des triplex ou condos (113 répondants) Les immeubles résidentiels de faible densité (112 répondants) Source : Ville de Rimouski

En annexe du rapport, les commentaires des répondants ont été ajoutés. La grande majorité remet en question la pertinence de créer un quartier sur les terrains boisés du district de Pointe-au-Père, qui sont éloignés du centre-ville et de ses services.

Publicité

Transport en commun, nature et changements climatiques

En plus de la consultation en ligne, des ateliers de travail ont été organisés par l’organisme sans but lucratif de participation citoyenne Votepour.ca les 25 et 27 mai dernier. Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour partager leurs points de vue et poser des questions sur le développement d’un nouveau quartier.

Le rapport de ces ateliers a également été rendu public mardi.

Encore une fois, parmi les personnes qui participaient aux ateliers, la majorité a mentionné que la Ville devrait d’abord densifier le centre-ville ou d’autres terrains déjà minéralisés avant d’envisager de développer un nouveau quartier à Pointe-au-Père . La plupart étaient également d’avis qu’il faut conserver les milieux naturels en instaurant un cadre juridique pour protéger officiellement l’ensemble des milieux naturels de Pointe-au-Père .

Certains ont souligné que le projet de développement s’inscrit difficilement dans la lutte aux changements climatiques .

Dans le document préparé par l’organisme, on apprend que pour assurer une circulation fluide entre le nouveau développement et les quartiers limitrophes, la Ville compte aménager plusieurs points d’accès au boulevard Sainte-Anne. La majorité des participants aux ateliers craint que le développement soit principalement axé sur le transport automobile en augmentant la circulation et en empiétant davantage sur les milieux naturels et l’espace destinés aux transports actifs .

Par ailleurs, certains soulignent que le transport en commun est inexistant dans ce secteur.

On peut également lire dans le rapport que la Ville désire créer un quartier à échelle humaine avec des commerces et des services de proximité. Les participants aux ateliers sont d’avis que la Ville devrait éviter d’implanter de grandes franchises et plutôt préconiser des commerces qui encouragent l’économie locale.

En somme, une forte majorité des participants s’exprime sur ses attentes pour les prochaines consultations. Les citoyens espèrent que la Ville sera à l’écoute et qu’elle intégrera au projet les considérations citoyennes soulevées lors des ateliers , conclut le document de l’organisme Votepour.ca.