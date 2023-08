Clay and Friends décortique Loonie, son microalbum surprise

« Parler d’argent au Québec, c’est tabou. Alors, on a décidé de plonger dans le vif du sujet. » Le groupe Clay and Friends a surpris ses fans mercredi en dévoilant un microalbum conceptuel. Avec Loonie, la formation verdunoise chante les mirages de la richesse en trois chansons et un interlude.

Pour dessiner ce cycle de l’argent , les artisans de Bouge ton thang et de Going up the Coast se sont inspirés des émotions complexes qui accompagnent leur ascension dans l'industrie de la musique, mais aussi de l’expérience des autres artistes qui ont croisé leur route.

On a décortiqué cette nouvelle offrande avec Mike Clay, le leader du groupe. Les propos ont été édités pour des fins de concision.

«Loonie» est une amuse-bouche pour un album à paraître plus tard. Photo : Clay and Friends / Félix Renaud

Moneytree (avec Naâman)

Le concept :

Le projet commence avec Moneytree, et comme le dit le refrain de la chanson, on se pose une grande question : "Who took the money from the money tree? One thing's for sure, it wasn’t me". ("Qui a pris l’argent de l’arbre à argent? Une chose est certaine, ce n’était pas moi") .

L’histoire derrière la chanson :

Quand j’avais 14 ou 15 ans, j’allais sur YouTube pour voir des vidéos de Naâman en Jamaïque et je téléchargeais ça sur mon vieux téléphone Nokia.

Alors quand on est arrivé avec l’idée de Moneytree, j’ai glissé dans ses DM (ses messages privés) pour lui proposer de collaborer au projet. À ma grande surprise, il m’a répondu la journée même en me disant : "Mec, c’est un des trucs les plus lourds que j’ai jamais entendus".

Très rapidement, il nous a envoyé son couplet, et ça adonnait qu’on allait en France peu de temps après. Il est venu tourner un clip pour lequel il s’est déguisé en druide, on l’a fait grimper une espèce d’énorme montagne de sable. Il nous a bénis de son temps.

Et non seulement ça, on a aussi fait les premières parties à Paris et à Bruxelles! Ça a été une collaboration incroyable sur plusieurs niveaux.

Moneyman

Le concept :

Avec Moneyman, on trouve la personne qui a récolté l’énorme pile de cash du "money tree", et qui vit sa meilleure vie. Elle vit dans l’excès que lui permet cette montagne d’argent.

L’histoire derrière la chanson :

On était en tournée dans le nord du Québec. On faisait énormément de route et tout le monde était très fatigué. On essayait de se garder de bonne humeur, de rester motivé.

Lors d’un test de son qui s’éternisait, on a parti un loop de guitare et notre gars de son a enregistré notre jam impromptu. La boucle a duré 30, 35 minutes. Ce qu’on entend sur le projet ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu’on a enregistré durant ce test de son.

Ça adonne bien, car l’esthétique de Moneyman est fortement inspirée de celle des années 70s, du funk, de la sueur, du late night, et souvent, ces chansons-là naissaient "on the spot".

Good morning Verdun

Le concept :

On entend le "money man" qui se réveille de son rêve. La réalité vient le rattraper : il a les poches vides, le compte en banque à zéro, et tout à coup, sa pyramide de Maslow (ses besoins) n’est plus du tout la même.

C’est comme si la brume s'était dissipée et qu’il était à nouveau capable de se voir dans le miroir et de réaliser ce qui est réellement important dans sa vie : "Où sont mes amis? Ma copine? Mes proches que j’ai laissés de côté?"

F*ck all the money

Le concept :

Sur cette chanson, le "money man" réalise qu’il a beau avoir tout l’argent du monde, il ne peut pas s’acheter des amis ni de vraies connexions humaines. De l’amour vrai au-delà des grouillades et du "lust".

Alors il retourne au point de départ. Maintenant qu’il a dépensé tout son argent et qu’il n’a plus rien… le cycle recommence et se perpétue.

L’histoire derrière la chanson

D’habitude, quand on compose, on expérimente jamais avec deux versions d’une même chanson. Si quelque chose est meant to be, ça devrait sortir en premier, et si ça ne marche pas sur le coup, on passe à autre chose.

Mais avec F*ck all the money, on sentait vraiment qu’on tenait quelque chose. Ça nous a pris 15 versions avant de se rendre à la version finale, qui est aussi la plus dénudée avec seulement une guitare et la voix! On a fait une version afro trap, une version rap, une version rock, une version quasiment country…

Ça ne nous était jamais arrivé auparavant, et je suis content qu’on ait tenu le coup car le résultat est spécial. C’est vraiment plaisant à jouer sur scène. C’est la première fois de l’histoire de Clay and Friends qu’on fait quelque chose avec seulement une guitare et une voix.