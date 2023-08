Faire du Mont-Édouard « un modèle communautaire d’efficacité et d’innovation »

Alors que la station de ski du Mont-Édouard est sous la protection de la loi sur la faillite et l’insolvabilité, une équipe s'affaire en coulisse à faire de la station « un modèle communautaire d’efficacité et d’innovation ». C’est ce qu’affirme le fondateur du Grand défi Pierre Lavoie. Pour pouvoir en faire partie, il s’est d’ailleurs retiré du projet immobilier dans lequel il était impliqué.

Je voulais m'impliquer, mais j'étais un promoteur. Je ne pourrais pas m'impliquer. J'étais vraiment frustré, ça a duré au moins six mois. J'ai trouvé une solution : j'abandonne. J’ai fait ma part dans des condos, je vais le laisser à ceux qui étaient là , indique le triathlète à l’émission C’est jamais pareil.

Pierre Lavoie comptait parmi un groupe de promoteurs ayant l’ambition de construire 80 condos dans le village alpin. Le projet de 32 M$ est toujours en cours, mais sans lui.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Lavoie est né à L'Anse-Saint-Jean. Il tient à ce que la station de ski du Mont-Édouard se porte bien. Photo : Radio-Canada

Il est plutôt désormais impliqué dans une équipe qui travaille actuellement à garder la station du Mont-Édouard, une propriété de la ville de L’Anse-Saint-Jean, entre les mains des citoyens. La station, qui n’arrive pas à se sortir la tête de l’eau en raison des dettes qu’elle a accumulées au fil des années, aurait pu être vendue à des propriétaires privés.

J’avais des amis qui avaient un intérêt à l’acheter , indique Pierre Lavoie. Mais cette option n’était pas envisageable.

La montagne doit rester entre les mains des citoyens.

Et il n’est pas le seul à le penser. Dans l’ombre, des comptables, des gestionnaires et des élus municipaux cherchent des solutions pour sauver le Mont-Édouard sans être contraints de le vendre à des promoteurs immobiliers.

Samedi matin, le maire de L’Anse-Saint-Jean a convoqué ses citoyens à une rencontre pour leur présenter la situation financière désastreuse du Mont-Édouard, et les solutions envisagées pour la redresser. Son discours était sans nuances : On aurait pu vendre le mont à des propriétaires privés. Ils auraient construit plein de chalets pour rentabiliser l’affaire. Mais ce n’est pas ce qu’on veut.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de L'Anse-Saint-Jean, Richard Perron, s'est adressé à ses citoyens samedi pour leur donner un portrait financier la station de ski et les solutions sur table pour l'améliorer. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Richard Perron refuse que la montagne ne soit plus une propriété communautaire. Et c’est justement sur cet aspect que son équipe mise pour assurer sa survie.

Il aimerait notamment que les skieurs qui possèdent un chalet dans le village alpin (on y compte 300 portes) investissent dans le Mont-Édouard. Il souhaite mettre en place un système d’obligations communautaires, un modèle de financement répandu en Europe, mais encore émergent au Québec, qui permet à des citoyens de prêter de l’argent à un organisme à but non lucratif. Mais pour cela, il faut justement créer un organisme à but non lucratif : les Amis du Mont-Édouard devrait bientôt voir le jour.

Réduire les dettes

Depuis 2019, la station de ski génère des profits. Or elle a cumulé tellement de dettes au fil des années (près de deux millions de dollars), qu’elle ne dispose pas suffisamment d’argent disponible pour soutenir ses opérations. Pour chaque dollar de dette courante, elle dispose de 38 cents de liquidités.

La goutte qui a fait déborder le vase est survenue en mai, quand l’organisation a appris qu’elle devait remettre 450 000 $ à l’Agence du Revenu du Canada, pour des subventions salariales qu’elle aurait reçues durant la pandémie sans répondre aux critères d'admissibilité.

Ouvrir en mode plein écran La station de ski du Mont-Édouard est sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'objectif de cette démarche est de réduire ses dettes en présentant un plan de redressement à ses créantiers. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Contracter un autre prêt pour rembourser cette somme aurait contraint la Municipalité à augmenter le compte de taxes des citoyens de sept à huit pourcents pendant dix ans. Cette dernière a préféré placer le Mont-Édouard sous la protection de la loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Un plan de redressement devrait être présenté cet automne afin de diminuer les dettes. On devrait presque effacer la dette avec ce règlement-là , croit Pierre Lavoie.

Ensuite, il faudra mettre en place des stratégies pour rendre la station plus rentable, soutient le triathlète originaire de L’Anse-Saint-Jean. De ce côté, les idées fusent : on aimerait diversifier les activités offertes sur les quatre saisons, augmenter la marge de profit du restaurant, attirer plus de skieurs, etc.

Sur le plan social, ça c’est ma partie à moi, on a deux bonnes idées qui amèneraient un troisième gros produit d’appel autour de la montagne. [...] Je ne peux pas en parler tout de suite, mais il y a déjà des pourparlers. C’est vraiment quelque chose auquel je pensais depuis des années , affirme-t-il.

Durant l’assemblée citoyenne de samedi, une idée a été effleurée par les élus et les gestionnaires : celle de créer une fondation dont l’objectif serait de démocratiser le sport et les activités de plein air. Le Mont-Édouard pourrait devenir une destination de choix pour les intervenants qui aident les jeunes en planifiant des activités en nature, imagine-t-on.

Ouvrir en mode plein écran Près de 300 personnes ont assisté à la rencontre d'information tenue samedi au sujet de la situation financière du Mont-Édouard, à L'Anse-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Si tout reste encore à déterminer, une chose demeure certaine pour Pierre Lavoie : il y a de l’espoir pour le Mont-Édouard. Je pense que ce qui vient de se produire, je ne dis pas que c’est une bonne chose, mais c’est un momentum pour enfin donner à cette montagne une valeur ajoutée , met-il de l’avant.

