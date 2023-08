Le pionnier du jeu vidéo Atari a créé une nouvelle console de salon rétro, dont l’apparence reprend celle de l’Atari 2600 à quatre interrupteurs, lancée en 1980.

La console conserve l'aspect emblématique de l'original, tout en s'intégrant plus facilement dans les espaces de vie modernes , ont indiqué Atari et le groupe allemand Plaion dans une foire aux questions, précisant que le nouvel appareil est 20 % plus petit que l’original.

L’Atari 2600+ peut compter sur plusieurs fonctionnalités actualisées, dont un port HDMI, une prise d’alimentation USB-C, un logo qui s’illumine et un mode pour les écrans plus larges.

Ouvrir en mode plein écran La console Atari a marqué plusieurs jeunes de l'époque. Photo : Radio-Canada / Jean Simard

Dans la boîte, les joueurs et les joueuses trouveront une nouvelle mouture de la manette avec manche à balai (joystick) Atari CX40, nommée CX40+. Celle-ci est également compatible avec la console d’origine.

C’est le temps de ressortir vos vieux jeux

Les nostalgiques qui possèdent encore des cassettes de jeux Atari 2600 et 7800 ont de quoi se réjouir : le système, livré avec une cartouche contenant 10 jeux, est compatible avec ces vieilles cartouches.

Les titres fournis avec l’Atari 2600+ sont Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball et Yars' Revenge.

Les jeux Pac-Man, Frogger, Space Invaders et Pitfall, parmi ceux qui ont contribué à faire la renommée d’Atari, brillent par leur absence.

L’entreprise a publié en ligne la liste complète des cartouches compatibles (Nouvelle fenêtre) avec son nouveau système.

Ouvrir en mode plein écran Le design de la console VCS n'est pas sans rappeler celui de l'Atari 2600 des années 70. Photo : Atari

Atari n’en est pas à sa première console rétro. En 2021, elle a lancé avec plusieurs années de retard la VCS, dont l’allure était calquée sur celle de l’Atari 2600 de 1977. Les nombreux aléas entourant son lancement semblent avoir découragé les gens à se la procurer, ce qui a poussé l’entreprise à l’abandonner discrètement en 2022.

La console miniature Atari 2600+ sera lancée mondialement le 17 novembre prochain au coût de 130 dollars américains (175 dollars canadiens).