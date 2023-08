Liberté d’expression : le psychologue controversé Jordan Peterson perd son pari

La Cour divisionnaire de l'Ontario déboute le psychologue Jordan Peterson, qui contestait la décision de son ordre de le sanctionner au sujet de ses commentaires sur les réseaux sociaux et sur un balado. Son ordre professionnel l'avait obligé à suivre une formation de mentorat sur les façons de s'exprimer dans la sphère publique.

Dans son jugement, la Cour divisionnaire de l'Ontario écrit, mercredi, que la décision de l'Ordre des psychologues de la province était adéquate , équilibrée et raisonnable à la lumière du mandat et des règlements de l'organisme et du Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues.

À l'issue d'une enquête menée l'année dernière, son ordre l'a sanctionné pour des propos sur les réseaux sociaux qu'il avait qualifiés de dénigrants et de non professionnels à cause du langage qu'il avait notamment utilisé et l'a ordonné de suivre une formation.

Plusieurs plaintes avaient été déposées à son sujet devant son ordre professionnel de janvier à juin 2022 par des membres du public, et non des personnes qu'il avait déjà traitées en tant que patient.

Le Dr Peterson n'en était pas à sa première controverse concernant les mesures contre la COVID-19, l'identité de genre, l'obésité ou le racisme.

M. Peterson est membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario depuis 1999, mais il ne pratique plus depuis 2017.

Ouvrir en mode plein écran L'article 2b de la Charte canadienne sur la liberté d'expression était au centre des plaidoiries lorsque la requête du Dr Jordan Peterson a été entendue en juin 2023 à Toronto. Photo : Radio-Canada / David Horemans

Le professeur retraité de l'Université de Toronto est surtout connu comme un auteur et un commentateur sur les médias sociaux. Il continue toutefois de se présenter en ligne et en public comme un psychologue clinicien.

Des commentaires controversés

En janvier 2022, le professeur retraité a par exemple déclaré à un abonné sur Twitter qui exprimait ses inquiétudes au sujet de la surpopulation sur la planète qu' [il] était libre de quitter le monde à n'importe quel moment , sous-entendant ainsi qu'il se suicide.

En février 2019, il s'en est pris à Catherine McKenney, membre du conseil municipal d'Ottawa, qui préfère utiliser le pronom iel dans ses communications, en qualifiant son approche de bien-pensance moralisatrice épouvantable .

En mai 2022, il s'était moqué d'un mannequin de taille forte en bikini sur la page frontispice du magazine Sports Illustrated, en écrivant : Désolé, pas pour moi. Aucun autoritarisme intolérant ne changera cela .

Ouvrir en mode plein écran L'acteur transgenre Elliot Page est originaire d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

Il s'en était en outre pris à l'acteur transgenre Elliot Page qui se disait fier qu'une personne transgenre obtienne un rôle à la télévision. Vous souvenez-vous lorsque l'orgueil était un pêché? Eh bien, Ellen Page a subi l'ablation de ses seins par un médecin criminel , avait-il écrit sur Twitter.

L'Ordre des psychologues de l'Ontario avait conclu que des membres de la profession pourraient considérer de façon raisonnable que de tels propos sont inappropriés, scandaleux, déshonorants et contraires à l'éthique .

Il avait souligné que les commentaires posaient un risque modéré de blesser le public ou une communauté en particulier .

Ouvrir en mode plein écran Le psychologue torontois Jordan Peterson ne pratique plus depuis 2017. Photo : Radio-Canada

Le Dr Peterson avait écrit une lettre au comité disciplinaire de l'Ordre qu'il avait depuis changé son approche à la lumière de ses échanges avec sa famille, son éditeur et son réseau de connaissances professionnelles.

Il avait toutefois refusé d'endosser la décision de son ordre professionnel de le discipliner.

Le psychologue, qui évoquait son droit à la liberté d'expression inscrit dans la Charte, avait par la suite contesté à la fin juin devant la Cour divisionnaire la décision de son ordre de le punir. Il avait demandé une révision judiciaire.

Rejet de la révision judiciaire

Dans sa décision, la Cour divisionnaire de l'Ontario rappelle que le Code prescrit aux psychologues de ne pas s'engager publiquement dans des conversations dégradantes sur autrui, y compris des blagues humiliantes basées sur des caractéristiques comme la culture, la nationalité, l'origine ethnique, la couleur, la race, la religion, le sexe, le genre ou l'orientation sexuelle .

Elle affirme que le comportement du psychologue présentait bien un risque modéré de nuire au public .

Ouvrir en mode plein écran Outre sa défaite devant la Cour divisionnaire de l'Ontario, Jordan Peterson devra rembourser les honoraires des avocats de son ordre professionnel dans cette cause. Photo : iStock

La Cour ajoute que M. Peterson, en tant que membre d'un ordre professionnel, doit souscrire aux obligations de son organisme de réglementation, qui peut limiter sa liberté d'expression.

Le Dr Peterson ne peut gagner sur deux tableaux : il ne peut parler en tant que membre d'un organisme réglementé de sa profession sans assumer la responsabilité du risque de préjudice qui découle de sa parole en sa qualité d'expert de confiance.

En revanche dit-elle, ces limites à la liberté d'expression remplissent tous les critères de la jurisprudence sur les divergences d'intérêts en jeu dans cette cause.

Ouvrir en mode plein écran La décision de 18 pages de la Cour divisionnaire de l'Ontario dans la cause Jordan Peterson c. Ordre des psychologues de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Elle écrit notamment que ce cas soulève le conflit entre le droit de parole d’un psychologue clinicien autorisé et le pouvoir de son ordre professionnel d’exiger de lui qu’il modère son discours en public .

La Cour divisionnaire prend par ailleurs le soin de préciser que [s]a décision ne l'empêche pas de s'exprimer sur des sujets controversés .

Elle confirme néanmoins que le Dr Peterson ne s'exprimait pas à titre personnel, puisqu'il se présente dans les médias comme un psychologue autorisé et que ses commentaires ne relevaient pas d'une conversation privée entre amis ou collègues .

Ouvrir en mode plein écran La Cour divisionnaire de l'Ontario partage l'édifice Osgood Hall avec la Cour d'appel de l'Ontario au centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Si M. Peterson décide de ne pas interjeter appel de la décision du tribunal devant la Cour d'appel de l'Ontario, il devra suivre une formation, à défaut de quoi il pourrait être à nouveau discipliné pour refus d'obtempérer, ce qui pourrait alors mener à sa radiation.

La Cour divisionnaire lui ordonne entre-temps de payer 25 000 $ en honoraires d'avocats à verser à son ordre professionnel.

Dans un courriel, l'Ordre écrit qu'il compte étudier attentivement la décision avant d'entreprendre les prochaines étapes conformément à son mandat et à toute procédure juridique qu'il jugera appropriée. Il souligne en outre que son mandat consiste notamment à protéger les membres du public.