Plus de policiers sur les routes pour la rentrée scolaire

Alors que les enfants de la région seront nombreux à se déplacer vers l’école à la rentrée, la Sûreté du Québec souhaite sensibiliser la population aux bonnes pratiques de conduite.

Du 28 août au 8 septembre prochain, il va y avoir une présence accrue des policiers dans les zones scolaires , indique le sergent Hugues Beaulieu.

Les automobilistes doivent s’arrêter devant les passages piétons où se trouvent des marcheurs. Même chose lorsqu’ils se retrouvent à cinq mètres d'un autobus dont les feux rouges intermittents sont allumés. Voilà le genre de règles que souhaitent remémorer aux citoyens les policiers.

On veut rappeler aux conducteurs de tous véhicules d’être prudents. Car on sait que les enfants qui vont circuler dans les zones scolaires ne sont pas nécessairement habitués à circuler sur le bord de la route. Ils peuvent être imprévisibles. On demande aux gens d’être extrêmement prudents et d’être conscients de leur environnement parce que les enfants peuvent être imprévisibles , souligne l'agent d’information Hugues Beaulieu.

Avec les informations de Mireille Chayer