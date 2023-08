Les places en garderie manquent encore en Nouvelle-Écosse

Faire garder son enfant en Nouvelle-Écosse relève du chemin de croix. Les places sont encore trop rares. Le gouvernement prépare un plan d’action pour le fédéral, ce qui bloque le versement de près de 120 millions $.

Béatrice Boudet est arrivée à Halifax fin juillet, elle a trouvé un logement, une école pour sa fille, mais il manque toujours la place en garderie.

J’ai tout de suite contacté la garderie de son école, et on m’a dit que c’était complet , explique cette Française qui cherche aussi un poste d’éducatrice en garderie. Entre-temps, j’ai contacté quatre autres garderies, elles sont toutes complètes.

Et cette mère de famille n’est pas la seule dans cette situation. C’est vraiment le gros, gros, gros souci des parents ici , confie Salma Nhassi, coordinatrice régionale de la Pirouette à Halifax. Dès que les mamans sont enceintes, elles courent vers les garderies pour s’inscrire sur listes d’attentes.

Ouvrir en mode plein écran Beatrice Boudet Photo : Autre banques d'images / Julie Sicot

Si je ne peux pas faire garder ma fille, je ne peux pas travailler , ajoute Béatrice Boudet. Si elle n’a pas de places d’ici six mois, je devrais rentrer en France. On ne se sent pas vraiment accueilli.

Publicité

Les parents en arrivent à se demander s’ils vont reprendre le travail ou même si c’est le moment d’avoir un enfant ou pas , confie Salma Nhassi.

Des initiatives insuffisantes

Pourtant, depuis plusieurs années, des efforts financiers sont concentrés sur ce domaine. Le gouvernement fédéral a déployé un plan d’action sur six ans avec la province pour la période 2021-2026.

Le fédéral doit verser plus de 600 millions $ à la province pour augmenter le nombre de places en garderie, baisser les frais de garderie de 50 % avant le déploiement du tarif à 10 $ par jour en 2026 et bonifier le salaire des éducateurs.

Nous avons déjà fait des progrès incroyables , dit la ministre Becky Druhan qui affirme que plus de 2000 places ont été créées depuis 2017. Quand je suis arrivée à ce poste il y a deux ans, le plan d’action déployé n’allait pas assez loin, nous avons choisi de le renforcer.

Ouvrir en mode plein écran Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg-Ouest. Photo : CBC / Robert Short

Ce nouveau plan sera présenté d’ici la fin de l’année au gouvernement fédéral, mais en attendant l’argent du fédéral est bloqué selon le parti néo-démocrate. L’argent n’est pas la solution à tout, mais je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas y avoir accès immédiatement indique Claudia Chender, la cheffe du NPD .

Publicité

Nous ne laisserons pas d’argent sur la table , affirme Becky Druhan qui confirme que l’apport de 120 millions $ du fédéral sera versé à la province avant la fin de l’année.

De nouvelles places, mais pas assez

Le 10 août, la Nouvelle-Écosse a annoncé la création de 150 nouvelles places entre Tusket dans le comté de Yarmouth, Shelburne et Clare dans le comté de Digby (lien). Des annonces qui ne suffisent pas à contrer le déficit de places dans la province.

Ouvrir en mode plein écran La Nouvelle-Écosse à toujours l’objectif de créer 9500 nouvelles places en garderie d’ici 2026. Photo : Associated Press / Daniel Reinhardt

De plus en plus de gens dans ce secteur professionnel partent à la retraite, c’est un enjeu démographique que nous devons affronter , indique la ministre qui veut rester confiante. Avec ces investissements fédéraux et provinciaux, nous pouvons renverser la situation et créer un système qui sera plus résilient à ce genre de situations à l’avenir.

A la rentrée, 17 600 places en garderie seront disponibles pour les jeunes enfants et 1500 dans le programme avant et après l’école. La province garde l’objectif de créer 9500 nouvelles places en garderie d’ici 2026.

Pour l’instant selon une étude du Centre canadien pour les politiques alternatives, 47 % des jeunes enfants vivent dans un désert de garderies, c’est-à-dire un lieu où il y a au moins trois enfants pour chaque place disponible.