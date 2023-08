Un nouveau DG au foyer Notre-Dame de Lourdes pour régler la crise des ressources humaines

À Bathurst, une aile complète du foyer de soins Notre-Dame de Lourdes est fermée par manque de personnel. Il faudrait 64 employés pour que le foyer fonctionne à plein régime.

Le ministère du Développement social a mandaté un ancien sous-ministre, Tom Mann, pour venir régler la question des ressources humaines à ce foyer au début du mois de juin.

Le foyer de soins Notre-Dame de Lourdes à Bathurst. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il a accompagné les gestionnaires du foyer dans un processus d'amélioration cet été. La direction générale a toutefois démissionné au début du mois d'août et M. Mann a accepté l'intérim.

Pour avoir les soins pour les personnes et remplir nos places, nous devons trouver 64 employés dans trois classifications, que ce soit des infirmières immatriculées, des praticiennes ou des préposés aux bénéficiaires , explique Tom Mann.

M. Mann et le président du conseil d’administration Roger Sénéchal ont convié les médias à une conférence de presse mercredi pour faire le point sur la question des ressources humaines.

Négativisme dans la communauté

Selon M. Sénéchal, il y a un peu de négativisme dans la communauté en lien avec la situation du foyer.

On veut leur dire que les résidents sont bien traités, on a une nouvelle direction, on est actifs et même agressifs pour aller chercher des employés , indique le président.

Le foyer compte normalement 130 lits, mais seulement 101 résidents y demeurent dans l’état actuel des choses.

Il y a des besoins dans la communauté, à l’hôpital, il y a des personnes qui pourraient bénéficier de devenir résidents du foyer Notre-Dame de Lourdes , souligne Roger Sénéchal.

Tom Mann espère que le foyer Notre-Dame de Lourdes devienne un employeur de choix pour attirer les travailleurs de la région et pour devenir un centre de référence pour les travailleurs étrangers.

Avec des informations de Serge Bouchard