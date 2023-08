Un nombre record d’inscriptions d’élèves issus de l’immigration à Montréal

Les écoles de la métropole font des pieds et des mains ces jours-ci pour s'assurer que tous les élèves issus de l'immigration seront scolarisés cette année. Les centres de services scolaires de Montréal (CSSDM) et de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) entament la rentrée scolaire avec un record d'inscriptions dans leurs classes d'accueil, soit environ le double par rapport à la même date l'an dernier.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) compte également des centaines d'inscriptions en plus. Les couronnes nord et sud de Montréal sont également touchées par le phénomène.

On n'avait jamais vu ça par le passé. On a des inscriptions d'à peu près 250 élèves par semaine, c'est presque une école par semaine qu'on ouvre , explique le directeur du service de l'organisation scolaire au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), Mathieu Desjardins.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Desjardins, directeur du Service de l'organisation scolaire CSSDM. Photo : Radio-Canada

Embaucher du personnel non qualifié pour pallier la pénurie

Or, l'année dernière était déjà un record pour le CSSDM . Le directeur concède que si les titulaires de classes doivent normalement avoir un brevet d'enseignement avec une spécialisation en français langue seconde, les critères d'embauche sont plus permissifs.

Je ne vous cacherai pas que, présentement, les enseignants qu'on embauche ne sont pas nécessairement formés en français langue seconde. Ils vont parfois venir d'un autre champ d'enseignement et on a aussi des enseignants non légalement qualifiés qui ont fait des études en littérature ou dans d'autres domaines connexes , donne M. Desjardins en exemple.

Ce qui m'inquiète, c'est que je commence mon année avec beaucoup plus d'élèves.

Le CSSDM se dit prêt pour la rentrée, mais comme les élèves issus de l'immigration s'ajoutent tout au long de l'année, contrairement aux classes ordinaires, le directeur s'inquiète des mois à venir, tout particulièrement au niveau secondaire.

Publicité

Imaginez, on a plus de 4400 élèves actuellement inscrits en classe d'accueil. Oui, la pénurie de personnel frappe fort au niveau des enseignants, mais ces élèves-là ont aussi besoin de professionnels en psychoéducation, en psychologie, et des techniciens en éducation spécialisée, par exemple. La pénurie est un problème dans tous les secteurs de l'éducation, dans tous les corps d'emploi, précise le directeur.

Trouver de nouveaux locaux

Au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI), dans l'est de Montréal, les inscriptions sont passées de 900 à 1900 élèves.

Tant au CSSDM qu'au CSSPI , les dirigeants confient avoir dû faire preuve de créativité pour trouver de l'espace supplémentaire.

Accueillir près de 2000 élèves en classes d’accueil représente un grand défi , souligne Valérie Biron, porte-parole du CSSPI .

Le CSSPI a, par exemple, réaménagé les locaux dédiés à l’éducation des adultes et utilisé des classes modulaires afin d'ouvrir des classes d’accueil.

Ouvrir en mode plein écran La famille Fitouri est originaire de Tunisie. Photo : Radio-Canada

Ces familles qui ont tout laissé derrière

Lors de notre passage, le centre d'inscription du CSSDM était bondé de familles venues inscrire leurs enfants dans une école montréalaise.

On a tout laissé derrière : le travail, la maison, et c'est pour l'avenir de nos enfants. C'est le plus important pour nous, l'avenir des enfants. Qu'ils puissent bien étudier et découvrir plein de choses qu'on n'a pas dans notre pays. On a vu les parcs, la facilité de vivre et, surtout, c'est un pays sécuritaire , nous dit Leila Fitouri, originaire de la capitale tunisienne.

Les parents et leurs quatre enfants âgés de 2 ans à 15 ans sont arrivés il y a quelques semaines à peine.

Ouvrir en mode plein écran Anna Ivanchuk et ses deux enfants. Photo : Radio-Canada

Assise à une autre table, Anna Ivanchuk, une mère de famille monoparentale originaire d'Ouman, au sud de Kiev, en Ukraine, nous explique être arrivée à Montréal il y a trois semaines. Accompagnée par son fils Artur, 22 ans, elle explique qu'elle est ici pour inscrire à l'école sa fille de 11 ans Alisa.

Publicité

Le trio avait déjà envisagé d'immigrer au Canada, nous explique Artur. La guerre a précipité leurs plans. C'était dangereux pour mes enfants et la meilleure chose était de venir ici tout de suite , explique Anna en anglais.

Nous leur demandons quels sont leurs rêves au Canada : J'aime beaucoup les arts , confie timidement Alisa.

En Ukraine, ma fille allait dans une école spécialisée en arts, mais c'est terminé maintenant… On espère qu'elle pourra peut-être continuer ici! ajoute sa mère. Et j'aime aussi le badminton! enchaîne Alisa, faisant sourire tout le monde.

Dans les autres plus importants centres scolaires de la province, tels que dans la région de Québec et en Estrie, les inscriptions en classes d'accueil étaient relativement stables, selon ce qu'a pu constater Radio-Canada.