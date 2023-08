Politique 713 : le ministre de l’Éducation du N.-B. persiste et signe

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick « maintient les changements apportés » à la politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Une semaine après le rapport du défenseur des droits des enfants, il a apporté des « clarifications » à cette révision.

Bill Hogan a annoncé mercredi que toutes les activités qu’elles soient scolaires et parascolaires sont désormais couvertes par la politique 713.

Cela signifie que les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans qui veulent que leurs pronoms et leurs prénoms de choix soient utilisés doivent obtenir le consentement de leurs parents en toute circonstance.

Il n’y a plus de zones grises dans lesquelles les enseignants et personnels scolaires peuvent utiliser les pronoms et prénoms préférés par les élèves.

Le gouvernement Higgs a éliminé mercredi les zones grises de sa révision de la politique 713. Photo : iStock / Carlos Alberto Kunichek

Seuls les conseillers d'orientation, les psychologues et travailleurs sociaux seront autorisés à utiliser les pronoms préférés des élèves lorsqu'ils apportent leur soutien aux élèves âgés de moins de 16 ans .

La dernière modification apportée prévoit que les élèves qui souhaitent utiliser un prénom ou pronom différent ne seront plus orientés directement vers des professionnels, mais seront encouragés à s'adresser à un professionnel approprié .

Selon le ministre Hogan, ces changements devaient être appliqués à partir de la rentrée scolaire.

Les parents doivent être respectés et nous devons reconnaître le rôle crucial qu'ils jouent dans la vie et l'éducation de leurs enfants , a poursuivi le ministre de l'Éducation. Nous pensons que les parents doivent être impliqués dans tous les aspects de l'éducation d'un jeune enfant.

Les droits des enfants violés, selon leur défenseur

Dans un rapport publié la semaine dernière, le défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock que la politique 713 sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle menée par le gouvernement progressiste-conservateur violait les droits des enfants.

Le défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick Kelly Lamrock lors d'une conférence de presse sur la révision de la politique 713 le 15 août 2023. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Dans ce document, il proposait également 24 recommandations ainsi qu’une version modifiée de la politique 713. Il demandait au gouvernement de clarifier sa position le plus rapidement possible.